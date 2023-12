Queden pocs dies per arribar a Nadal. Vols gaudir dels àpats sense haver de patir per la inflamació estomacal? A tots ens agrada mantenir-nos en forma, però quan arriben aquestes dates sempre mengem de més i això ens acaba passant factura amb mals de panxa, inflor, etc. Si volem prevenir, el millor és prendre aquest remei abans i durant les festivitats. Aconseguiràs una panxa sense inflor i plana. A què esperes?

Te de cúrcuma i pebre negre Aquesta infusió farà que desinflamis la teva panxa i aconsegueixis un ventre pla. La inflamació se sol provocar per excés de gasos. Amb aquest remei acabaràs amb ells i podràs gaudir d'unes festes sense mals d'estómac i amb un ventre pla. La cúrcuma Serveix per desintoxicar el nostre organisme. Gràcies a ella, millorarem la digestió i controlarem els nivells de sucre. Aquest condiment se sol recomanar en casos d'inflamació; sempre amb precaució perquè el seu abús pot dur, problemes de salut. La cúrcuma té una gran quantitat de fibra dietètica. A més, ens aporta calci, zinc, ferro, potassi, sodi i les vitamines E, K i C. I si els seus beneficis no fossin suficients, protegeix el nostre fetge i és un antidepressiu natural. La cúrcuma és imprescindible per eliminar els gasos, perdre pes i aconseguir un ventre pla El pebre negre Ajuda a activar el nostre metabolisme, gràcies al seu efecte termogènic. A més, ajuda a treure'ns la sensació de gana. Així doncs, és ideal introduir-lo en la nostra dieta si el que volem és perdre pes. La combinació perfecta: cúrcuma i te negre Barrejar els dos components ens farà saciar i desinflamar, alhora que agafem vitamines i nutrients essencials. El pebre negre conté piperina i aquest component ajudarà que la cúrcuma s'absorbeixi millor, ajudant a desinflamar la nostra panxa i eliminar aquells molestos gasos. Preparació de la infusió per l'operació Nadal Bull un litre d'aigua i posa-hi dues cullerades de cúrcuma en pols i una de pebre negre Barreja-ho bé i deixa-ho bullir durant uns 15 minuts Deixa reposar uns minuts i ja te'l podràs prendre Amb aquesta preparació tindràs el remei per a dos dies, ja que es recomana prendre dues tasses al dia, per tal de notar els efectes ràpidament. Si vols que tingui un sabor una mica més dolç, li pots afegir unes gotes de llimona i una mica de canyella.