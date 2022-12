Necrològiques del 31 de desembre de 2022

Antonio Rojas

El dia 26 vam perdre una gran persona, l’Antonio Rojas. Un home bo, una persona de criteri, coherent, honest i servicial, un gran activista i lluitador que va desenvolupar la seva activitat per la millora del barri de Can Gibert des del càrrec de president de l’associació de veïns. Sempre va estar orgullós del seu barri.

L’Antonio, o en Rojas com el coneixia molta gent del barri o «el sergent» com també li deien moltes altres persones, degut a la seva feina a la Policia Municipal de Girona, ha estat la persona que més ha lluitat pel seu barri. Des de l’any 2004, en que va accedir a la presidència de l’AV, ha estat treballant perquè els veïns de Can Gibert tinguin el màxim d’oportunitats i serveis per millorar la vida dels seus veïns, implicant-se en el creixement d’un barri que s’ha anat transformant social i demogràficament al llarg de tots aquests anys. Anhelava que el seu barri tingués el reconeixement del que és: un barri digne, de gent pacífica i treballadora, amb molta diversitat.

El seu treball incansable i la seva implicació han estat imprescindibles per dur a terme totes les transformacions, activitats i millores que s’han produït al barri de Can Gibert al llarg dels últims 18 anys.

Les primeres lluites per millorar el barri, on la seva intervenció va esdevenir fonamental, van ser durant el projecte integral del Pla de Barris que va començar el 2004 i acabà el 2009, on va aconseguir millores tan substancials pel barri com l’ampliació de les voreres del carrer Orient i les rampes d’accés a les escales de les comunitats de veïns. Després va venir el mercat dels dijous, va contribuir a la creació de l’Associació de Comerciants, va col·laborar amb el Club de Petanca; en l’aspecte educatiu va intervenir en projectes culturals compartits com el festival d’art urbà Monar’T, i en tantes i tantes de les millores que al llarg d’aquest temps va aconseguir pel barri que tant s’estimava.

L’última de les seves grans lluites per millorar el barri ha estat la neteja i manteniment dels patis i passatges de Can Gibert. Per desgràcia ens ha deixat abans d’aconseguir una solució definitiva. Els que quedem, motivats pel seu exemple vital i de lluita, seguirem el seu treball, fins aconseguir solucionar aquest i altres temes que encara no estan resolts. No defallirem.

L’Antonio ha estat l’ànima i el pal de paller de l’associació de veïns de Can Gibert del Pla. El trobarem a faltar sempre.

Josep Maria Dalmau

en nom de l’AV de Can Gibert del Pla

ANGLÈS

DOLORS VILAMITJANA CASAS

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Llorenç Soler Font. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

ELISA ADRIÀN COMPTA

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Portella Graboleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BESCANÓ

SALUT SERRA PUIGDEVALL

Ha mort als 64 anys. Era casada i tenia un fill. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

RAMÓN MARTÍNEZ AGUILERA

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Montserrat Campos Moreno. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

ANNA SITJAS CASALS

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Miquel Boada Subirana. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

ANTONIO ÁLVAREZ LÓPEZ

Ha mort als 67 anys. Era casat amb María Alcaine Gareta. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

GIRONA

FLORA FERRER VIÑOLAS

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manel Torrent Cama. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

JUANA JIMÉNEZ ROPERO

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Morales Alías. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

EMPAR JUANOLA MASDEVALL

«l’Amparo de les Feixes»

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Feixas Capdevila i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

PACO HEREDIA FONT

Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà passat dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

CARMEN MONTALBÁN OSORIO

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramón Rama García. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

JOSEP MARIA GISBERT FORTUNA

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Margarita Vila Pastó. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

ROSES

CATA MELGAR VILLAGRA

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Concepción Segura Reyes. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

SALT

LOLA BELLERA CODINA

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Andreu Gasa Ribó. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

MARIA ONTIVEROS MILENA

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Antonio Milena Crespo i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SERINYÀ

JOAQUIM BOSCH ILLA

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Montserrat Palmada Valés. Residia a Serinyà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Serinyà.

VIDRERES

JOSEP PLA MATEU

Ha mort als 79 anys. Era casat i tenia tres fills. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Vidreres.