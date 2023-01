Necrològiques del 25 de Gener de 2023

Alfons Hernández

Artesà del cuir

El nostre estimat company Alfons, mestre artesà, viatger incansable i apassionat de la vida, ens va deixar dilluns.

Estimat amic i company, volem agrair-te tot el que has fet perquè l’Associació d’Artesans del Pont de Pedra avui en dia continuï existint, i tots els artesans que formem part d’aquesta gran família, valorem moltíssim la teva feina com a President i la teva trajectòria com a artesà de la nostra Associació.

Hem passat per temps difícils en els que hem anat tirant endavant, gràcies a persones que, com tu, han tingut l’empenta i la dedicació per anar solucionant tots els entrebancs, i ajudar-nos a tots els artesans a mantenir el nostre lloc de treball.

Has estat un gran company, i un gran inspirador per molta gent que va tenir l’oportunitat de coincidir amb tu, aquí a Girona, a Sant Cugat, i als països que vas visitar, on vas fer una tasca molt important.

Moltes gràcies Alfons!!! I un bon camí per al teu darrer viatge.

T’estimem.

Els artesans del Pont de Pedra

BANYOLES

PERE CASADEVALL TORNABELLS

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Serra Coll. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

JOAN REIXACH MARQUÉS

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Margarita Congost Teixidor. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

CABANES

FRANCISCO CASTAÑO NAVARRO

Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

CALDES DE MALAVELLA

EUSEBIO CARRUANA ROBLEDILLO

Ha mort als 81 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’oratori de la funerària Àltima de Girona.

FIGUERES

FRANCISCO ABRIL GIMÉNEZ

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Ángeles Ariza Castillo. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Àltima de Figueres.

PERFECTO APARICIO VICENTE

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Pujol Torrent. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Vila-sacra.

GIRONA

MARÍA JOSEFA GARCÍA ASENSIO

Ha mort als 70 anys. Era vídua de Manuel Hevilla Vela. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Girona.

HOSTALRIC

PAULINA MARTIN FONSECA

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Daniel Gamarra Fernández. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

LA VALL D’EN BAS

JOSEP MARIA MERIGÓ VALLVERDÚ

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Francesca Magriñá Cardona i tenia sis fills. Residia a la Vall d’en Bas. Se celebrarà una missa de record dissabte dia 28 de gener, a l’església de Sant Joan de Barcelona.

LES PLANES D’HOSTOLES

JOSEP MARIA PLANELLAS SALA

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Lluïsa Arnau Soler i tenia quatre filles. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

LLAGOSTERA

CARMEN BARRIOS PERDOMO

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Gurnès Mascort. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Llagostera.

LLORET DE MAR

LUIS PÉREZ NAVARRO

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Balbina Escale Bosch i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

JAUME RIBERA FRONTERA

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Angelina Espigol Busquets i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

MATAJUDAICA

LLUÏSA ROVIRA FELIU

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Xavier Figueras Ramell. Residia a Matajudaica. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Matajudaica, a Corçà.

OLOT

MARC GÓMEZ BARRIS

Ha mort als 34 anys. Era solter i residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església de Sant Esteve d’Olot.

SALT

ROSA OLLER SERRA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Comas Oller. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

CARME PALOU GAYOLÀ

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Josep Maria Prats Barceló. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

LIDIA GALLARDO FERNÁNDEZ

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Francisco Pozo Castillo i tenia sis fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.