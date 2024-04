Necrològiques del 6 d'abril de 2024

BLANES

MATILDE ÁLVAREZ GARCÍA

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Antonio Escobosa Cañizares. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

BREDA

CAROLINA MASCORDA JUAN

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Viñas Fontacaba. Residia a Calafell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

CALDES DE MALAVELLA

FRANCISCO RUEDAS GONZÁLEZ

Ha mort als 69 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Caldes de Malavella.

FIGUERES

ÁNGELES MARTÍN PÉREZ

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Cipriano Garcia Cillero. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

MARUJA SÁNCHEZ PÉREZ

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Xavier Vilosa Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

LLAGOSTERA

JOAN PINSACH ARCHÉ

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Rosa Estañol Rotllan. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà

avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Feliu de Llagostera.

OLOT

XAVIER RUSCALLEDA NADAL

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Margarida Verdaguer Ordeig i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al cementiri de Capsec, de la Vall de Bianya.

ROSES

PERE ROVIRA ARRANZ

Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

SALITJA

NARCÍS RESTRUDIS CREHUET

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Joaquima Rigau Serarols i tenia dos fills. Residia a Salitja. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Salitja.

SANT JULIÀ DE RAMIS

JAUME GIRONELLA VIGAS

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Jacqueline Ametller Ros. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

TORROELLA DE MONTGRÍ

EMILIANA GUIÑON MARTÍNEZ

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joaquim Anguila Mató. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà a vui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Mariano Rojo Sanz

Especialista en plagues i malalties dels arbres

Fa uns dies estava a la localitat de Le Vernet, França, en la cerimònia del novè aniversari de la Tragèdia de Germanwings, en què varen morir 150 persones, entre elles el meu fill Jordi. A l’acabar, vaig mirar el telèfon i havia rebut un missatge que em va impactar, el meu amic Mariano Rojo havia mort el passat 15 de març.

En Mariano Rojo va néixer a la localitat de Peñalón (Guadajara), va estudiar com a Tècnic Forestal a l’Escola de Villaviciosa de Odon (Madrid). Va venir i es va establir a Catalunya sobre els anys vuitanta i va formar una preciosa família de la que n’estava orgullós. Va treballar en el Servei de Protecció dels Vegetals, tenint cura de les plagues i malalties dels arbres de les nostres contrades. Era un home senzill, infatigable, incansable, treballador, amic dels seus amics. Tothom en el món forestal el coneixia i se l’estimava, repartia simpatia i professionalitat allà on anava, apassionat de la seva feina. Sempre tenia un somriure als llavis.

En Mariano va estar implicat a la Devesa durant més de trenta anys, per ajudar-nos a esbrinar les plagues i malalties dels nostres plàtans. Periòdicament quedàvem per fer una passejada per la Devesa comentant els diferents problemes que anaven sorgint.

Es dona el fet que feia uns dies havia parlat amb ell sobre uns nous fongs que havia detectat a la Devesa, estranys per a mi i amb poca bibliografia. En la conversa em va explicar la seva experiència i havíem quedat per després de Setmana Santa, trobar-nos a la Devesa. Malauradament no podrà ser.

Ara jubilat seguia amb la seva vocació forestal i s’havia embrancat amb una agrupació de diferents municipis de Guadalajara-Alto Tajo, donat que ell era fill de la comarca, i em comentava orgullós que havia encetat una agrupació mai vista per la zona per agrupar una gran superfície de pinedes per realitzar l’explotació i venda conjunta, amb un gran benefici pels diferents municipis.

Mariano, gràcies per tot el que ens has donat i ajudat. Et trobarem molt a faltar. Descansa en pau, amic. Una molt forta abraçada. No t’oblidarem.

Narcís Motjé Surroca

Enginyer de Forests

Subscriu-te per seguir llegint