Necrològiques del 9 d'abril de 2024

ANGLÈS

ANNA GIFRÉ VALENTÍ

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Torrent Teixidó. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

JOSEFA FRIGOLA MASDEVALL

Ha mort als 83 anys. Era soltera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

ANTONIO RUIZ VIZUETE

Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Encarnación Murillo Duran. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori de Cassà de la Selva.

GIRONA

MN. JOAN SOLÀ TRIADÚ

Ha mort als 95 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la Catedral de Girona.

MARIA CARME FERNÁNDEZ NOGUÉ

Ha mort als 77 anys. Era vídua. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

ISIDRO PUJOL FORTET

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Isabel Benítez Vall-llobera. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a l’església del cementiri de la Bisbal d’Empordà.

LLORET DE MAR

ALICIA NOVA PASCUAL

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Pascual Moreno Romero i tenia cinc fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

VISITACIÓN CRUZ BALMIZA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Francisco Corredera Lanzas i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PLATJA D’ARO

MANUEL CAÑADAS AGUILERA

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Victoria Jiménez Trujillo i tenia sis fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia religiosa se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

JESÚS MUÑOZ HORNO

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Rosario Ortiz Porras i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

MN. JOAN SOLÀ I TRIADÚ

Mn. Joan Solà i Triadú va néixer a Llanars el 25 de març de 1929. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i, anys més tard, el 1985, es doctorà en Dret Canònic a la Universitat de Navarra. Fou ordenat prevere, amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic, a l’estadi de Montjuïc de Barcelona el 31 de maig de 1952. Després d’un any com a vicari a Figueres va ser nomenat ecònom de Tregurà i encarregat de Setcases. El 1957, primer regent i després ecònom de Sant Sadurní de l’Heura. El 1961, ecònom de Riudarenes i, el 1962, també encarregat de l’Esparra. Del 1967 al 2002 fou primer ecònom i després rector de Tordera i encarregat de Vallmanya. Al llarg d’aquests anys va compaginar aquests serveis parroquials amb altres tasques pastorals: vicari episcopal de la zona pastoral de la Costa, arxipreste de l’arxiprestat de la Tordera, membre del Col·legi de Consultors, membre de la Junta d’Economia diocesana i de la Junta de l’Institut especial «Sant Feliu» en representació de la zona de la Costa, oïdor de comptes del Seminari diocesà, membre de l’equip de gestió de l’Administració econòmica del Bisbat i, també, durant un any, fou el rector de Palafolls i Sant Genís de Palafolls. Del 2002 al 2006 fou vicari episcopal per a l’Administració dels béns eclesiàstics i la Gestió de l’economia diocesana i Ecònom diocesà i també, durant un any d’aquesta etapa, rector de Medinyà i Vilafreser. Del 2006 al 2011, rector de Bonmatí, Constantins, Sant Julià de Llor i Vilanna. Des del 1983 era jutge diocesà, des del 2002 canonge del Capítol Catedral de Girona i des del 2012 canonge penitencier adjunt. Actualment residia a la residència sacerdotal «Bisbe Sivilla» de Girona, on va morir ahir.

La missa exequial tindrà lloc dimecres 10 d’abril, a les 10 del matí a la Catedral de Girona.

