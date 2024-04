Necrològiques del 21 d'abril de 2024

ANGLÈS

ELVIRA TORRENT GUELL

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joaquim Costa Busquets. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

CADAQUÉS

QUIM DAIDER CELEIRO

Ha mort als 69 anys. Tenia dos fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

DOMINGO VERGE PRADES

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Teresa Abella Bel i tenia una filla. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

PALAMÓS

PERE FIGUERAS XUCLÀ

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Roser Hernández Vila. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

PALOL DE REVARDIT

QUIM VILÀ FERRER

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Carme Padrosa Congost. Residia a Palol de Revardit. La cerimònia se celebrarà dumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Banyoles.

VENTALLÓ

PERE QUINCOCES CASANOVAS

Ha mort als 91 anys. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 de 2 del migdia, al tanatori Àltima de Figueres.

VILAFRESER

JAUME SALVATELLA BATLLORI

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Bosch Bosch. Residia a Vilafreser. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Vilafreser.

Un record per en Jaume Salvatella, de Vilafreser

Miquel Rustullet Noguer

El divendres vaig saber que havia mort en Jaume, una bona persona. Feia temps que no hi havia parlat però això no deixa que no me’n recordi del seu bon fer i generositat a l’hora de transmetre els seus records.

Anys enrere, segurament ja en fa uns vint-i-cinc, vam demanar a en Josep Vicens, llavors Alcalde de l’extens municipi de Vilademuls, amb qui podíem enraonar per saber quan la gent de Vilafreser anava a l’aplec de Sant Mer. Ens va aconsellar de parlar amb en Jaume, una recomanació encertada. Recordava de quan el bisbe Jubany visità l’aplec i «no va voler anar a dinar a la fonda sinó asseure’s al costat de la gent». O quan explicava, «el jovent dúiem un tall de pa embolicat amb un mocador dins de la butxaca i després menjàvem els torrons», un dels elements emblemàtics de l’aplec de Sant Mer. I afegia, «al matí no anàvem pas a l’ofici, era la tarda quan entràvem a veure el sant». Anys després van arribar altres oportunitats de noves converses. Com per exemple quan l’any 2003 un nombrós grup de persones de Banyoles vam tenir l’ocasió de visitar el que havia estat l’antiga capella romànica de Sant Llorenç de Perles, de la seva propietat, adossada a casa seva, Can Pagès. O quan anys més tard ens va informar de determinats fets convulsos de la guerra i de l’exili de persones que ell havia conegut. O quan explicava amb satisfacció que els veïns de Vilafreser, sota les indicacions del rector Mn. Modest Prats, van dur a terme la neteja i la restauració interior de l’església de Sant Sadurní.

La vida és així, l’edat sempre ens marca de manera inexorable. Però està bé que quan convé s’hagi pogut comptar amb persones ben disposades a fer de testimoni d’aspectes del passat. En Jaume Salvatella Batllori va formar part d’aquestes persones que ho han volgut compartir i sabut explicar. Gràcies, en pau reposi.

