Ha passat una pandèmia, ha esclatat una guerra i això ha donat peu a una crisi econòmica a molts nivells. Tot i això, el mercat immobiliari i la compravenda d’habitatges continua donant respostes positives. Les darreres dades ja avançades per aquest diari són molt clarificadores de la radiografia del mapa de l’habitatge a les comarques gironines: l’agost passat es van formalitzar la venda de 1.435 habitatges. Per trobar una xifra similar s’hauria d’anar fins a l’any 2007 quan es parlava de la bombolla immobiliària.

Són dades que es reflecteixen en la situació del panorama immobiliari a les comarques gironines. I en el mercat hipotecari es mou en unes xifres també positives. Tant la compravenda d’habitatges com la firma de noves hipoteques van accelerar el seu creixement el mes d’agost amb unes pujades del 30% i del 28%, respectivament. Cal veure, però com pot evolucionar el mercat ja que la crisi econòmica existeix, els preus pugen i la despesa de les famílies es va contenint a poc a poc. Hi ha alguns símptomes esperançadors.

Pendent de l’augment de preus

En aquest sentit, tothom està preocupat per l’augment de preus. No obstant això, el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, va afirmar fa unes setmanes que creia que la pujada de tipus que el Banc Central Europeu (BCE) va situar en el 2%, no crearà un «problema massa greu» al mercat hipotecari espanyol i va descartar que es produeixi una guerra de dipòsits entre bancs per captar els fons dels clients.

Amb tot, va admetre que les noves condicions de finançament provocaran que alguns dels clients sí que pateixin pujades significatives «fins al nivell que haurem d’ajudar-los», ha dit. Genç va afirmar que hi ha hagut «progressos positius» en la negociació amb el govern espanyol per trobar una fórmula per minimitzar aquests increments de quota en els clients més vulnerables.

El directiu va indicar que en els últims cinc anys el 80% de les hipoteques concedides eren a tipus fix, «és a dir, sense risc» i ha recordat que si el crèdit és més vell de cinc anys «l’increment és limitat» encara que sigui a tipus variable.

De la mateixa manera, Genç va assenyalar que el preu dels dipòsits depèn de la liquiditat del sistema, que ara mateix és molt elevada, cosa que dificulta que hi hagi pressions de preus d’aquí en els propers mesos.

«El tema hipotecari a Espanya no serà un problema massa greu», va insistir durant la roda de premsa per analitzar els resultats del banc del tercer trimestre, on l’entitat ha disparat el benefici un 47% fins als 4.842 milions. Alhora, el directiu va descartar participar en una dinàmica de «guerra» de dipòsits «només per atreure clients».

BBVA ha començat a notar que la firma d’hipoteques ha començat a frenar-se al setembre, després de vuit mesos molt bons. Una desacceleració de la producció hipotecària «esperada» en un context d’augment de tipus d’interès, va puntualitzar Genç.

Les previsions del banc és que els tipus continuïn pujant fins a assolir el «pic» a finals de la primera meitat del 2023, quan es podrien situar al 2,75%, segons Rafa Salinas, director financer global de l’entitat.