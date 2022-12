La Molina, l’estació degana del Pirineu i l’estat, ha obert la temporada amb la nova pista Barcelona com a principal novetat. No és tan sols un altre circuit per esquiar sinó que suposa alhora un punt d’inflexió en el reimpuls de l’estació com a seu de campionats internacionals.

La Molina i els seus responsables de Ferrocarrils de la Generalitat han dedicat la temporada d’estiu a ampliar i rehabilitar la pista Barcelona per tal que pugui acollir grans proves de descens del circuit professional. Ara els tècnics de la Federació Internacional d’Esquí l’hauran d’homologar perquè pugui acollir competicions. La voluntat dels responsables de l’estació és que ja pugui acollir proes dels campionats internacionals la temporada que ve. Sobre la taula de l’estació hi ha la possibilitat d’acollir proves de la Copa del Món i, també, proves olímpiques, de manera que l’actuació s’enllaça també amb el projecte de la candidatura pel Pirineu. La pista proposa un itinerari catalogat com a negre de 4,7 quilòmetres amb un desnivell de 859 metres i un pendent màxim del 68%. Aquest circuit permet els esquiadors baixar des de la cota més alta a les portes del refugi del Niu de l’Àliga fins a la base de l’estació, on hi ha l’accés al Telecabina Cadí-Moixeró. En el procés de preparació de la renovada pista, la Molina ha instal·lat 73 nous canons d’innivació a més de tot el protocol de seguretat i senyalització. Amb aquesta ampliació, la pista Barcelona dona un salt de qualitat i projecció tant a nivell d’aficionats com en el d’esport d’èlit. El projecte s’ha portat a terme amb un pressupost de 3,5 milions d’euros, amb els quals els tècnics han treballat en tres grans zones del domini esquiable. Entre les tasques portades a terme hi ha l’extracció de roques, el nou perfilament del sòl, la tala d’alguns arbres, moviments de terres i la canalització de l’aigua. Amb aquest procés la Molina ha aconseguit una pista de setanta metres d’amplada. El tram inferior de la pista Barcelona ja estava condicionada des de l’any 2010 com a enllaç i arribada a la part baixa de l’estació. En la presentació de la nova pista, el director de la Molina, Xavier Perpinyà, va remarcar la importància del nou traçat atès que fins ara l’inici del descens des del Niu de l’Àliga s’havia de fer des de les pistes Olímpica i Dues estacions. Perpinyà va considerar que el nou itinerari suposa «adaptar als temps actuals de l’esquí» un traçat que a l’any 1956 ja formava part del complex».

Les estacions d’esquí de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van estrenar fa uns dies la temporada amb els primers esquiadors. L’objectiu del Govern és reduir el consum d’aigua i el cost energètic de les estacions. A tall d’exemple en els darrers quatre anys s’ha reduït un 26% de consum d’aigua i el 66% de consum energètic. El camí i l’horitzó que s’han marcat és arribar al 2030 amb zero emissions.

D’altra banda, el procés de digitalització en el sistema de forfets permet a les estacions d’esquí conèixer el nombre i els moviments dels visitants en temps real. Per tant, les mesures que s’aplicaran implicaran prioritzar la producció de neu en els períodes energètics més econòmics i quan les condicions de temperatura i humitat siguin les òptimes. També hi haurà un control exhaustiu dels gruixos de neu per no produir-ne més de la necessària. A més, s’afavorirà la reducció del consum de combustible de les màquines de preparació de pistes, adaptant-la a la qualitat de la neu. Una altra de les possibilitats és modificar els horaris segons l’afluència d’esquiadors. Les sis estacions de muntanya d’FGC estan estretament vinculades al medi natural on s’ubiquen i treballen en la protecció i conservació de l’entorn, tot aplicant mesures que protegeixin el medi ambient i evitin la degradació del medi natural i la pèrdua de la biodiversitat, segons informen des de La Molina.