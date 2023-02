El panorama gastronòmic gironí està vivint una gran revolució des de fa alguns anys. L'oferta a Girona ha crescut exponencialment i la qualitat de la cuina també ha desenvolupat una millora evident que amplia les possibilitats dels comensals. Precisament un dels establiments que ha destacat en els darrers temps és Pizza A Punt, la pizzeria de la Gran Via Jaume I, que ha aconseguit revolucionar el repartiment a domicili.

La pizza és un dels plats més populars i coneguts a escala mundial. En aquest punt, destacar entre altres pizzeries és molt complicat, ja que la competència és molt gran i és difícil sorprendre el consumidor amb nous sabors i combinacions de productes. Tot i això, Pizza A Punt continua avançant en la nova manera de dirigir-se als consumidors. La nova ensenya de pizzes en obrir el setembre passat les portes a la Gran Via de Jaume I, número 8 de Girona i per celebrar la seva inauguració, coincidint amb les Fires de Sant Narcís, va sorprendre amb una gran oferta promocional.

Tan sols uns mesos després, Pizza A Punt ho torna a fer i sorprèn els gironins amb una campanya per a comunicar una nova oferta: una pizza mitjana i una llauna per 14,90 euros; dues pizzes mitjanes i dues llaunes més un complement de 5 unitats nuggets, fingers o croquetes per 25,90 euros, una pizza familiar i dues llaunes per 19,90 euros o dues pizzes familiars, una ampolla de refresc de dos litres i unes 10 unitats de fingers, nuggets o patates fregides per 33,90 euros.

Pizza a Punt, que es caracteritza per oferir qualitat artesana i de proximitat, disposa de servei de recollida al mateix local i també -sense cost addicional- de servei a domicili a Girona, Salt i Sarrià de Ter. A banda de les seves pizzes 100% naturals la seva carta inclou també "burgers" totalment delicioses, frànkfurts, complements com patates, amanides, begudes i una extensa varietat de postres i gelats per a tots els gustos.

Aquest és el ventall de pizzes que es poden escollir: des de les clàssiques com 4 estacions, 4 formatges, carbonara, hawaiana, margarita, pernil o vegetal fins a d'altres que poden ser una mica més especials com la menorquina, la mexicana i l'opció vegana.