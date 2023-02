Vols practicar el Pitch&Putt a les comarques gironines?. Coneix aquí tres opcions per a la pràctica d'aquest esport que es pot fer de manera individual, amb amics o amb família i és apte per a totes les edats. El Pitch&Putt, que consisteix en superar un camp de 9 a 18 forats, reuneix elements com l'oci, l'esport i el lleure. Un altre dels seus avantatges és que permet el contacte directe amb la natura, ja que la majoria de camps i instal·lacions estan situats en paratges naturals. A més, es pot combinar l'esport amb la restauració donat que tots els camps ofereixen una oferta gastronòmica, a més d'altres serveis com ara classes de formació.

Par3 Pitch&Putt Gualta, una instal·lació fantàstica al costat del Montgrí

El Par3 Pitch&Putt Gualta es troba a tocar de Torroella de Montgrí i està protegit de la tramuntana pel massís del Montgrí. Un fantàstic camp PAR 3 de 18 forats al cor de l'Empordà, de distàncies curtes, obert a tothom i on no cal ser soci ni tenir llicència federativa.

La idíl·lica situació del camp enmig d'un esplèndid bosc centenari i el seu acurat disseny amb llacs i greens envoltats de búnquers fan del recorregut de 2 a 3 hores un repte per jugadors de tots els nivells. Dos recorreguts, el llarg de 1710 metres i el curt homologat per a competicions EPPA de 1196 metres. Els primers nou forats són dins del bosc i els segons nou de tipus link amb greens molt amplis.

El camp també disposa d'una Escola de Golf on es fan classes d'iniciació per només 9€/hora i cursets per tots els nivells.

Per Setmana Santa, Nadal i estiu es fan casals esportius per infants que tenen l’objectiu d’acostar el pitch&putt als més petits de manera amena i divertida. Les instal·lacions inclouen el camp de pràctiques amb una trentena de posicions de tir, moltes de les quals estan sota cobert, putting green, búnquer de pràctiques i zona d'aproximació, 4 pistes de pàdel i una Casa-Club amb vestuaris, àmplia botiga i un restaurant-cafeteria.

Una càlida rebuda us espera del nostre equip de professionals, l'objectiu dels quals és fer-vos gaudir d'una bona estona amb serveis de qualitat i fer que la vostra visita sigui memorable!

El Pitch&Putt Peralada, un camp perfecte per gaudir d'una gran jornada

Pitch&Putt Peralada és el camp ideal pels amants del joc curt i pels iniciats al golf. El disseny dels seus 9 forats amb doble sortida garanteixen la diversió i el fan accessible a tota mena de jugadors. Amb un recorregut força pla, sense obstacles d’aigua i amb una notable presència de bunkers, el joc curt i l’aproach seran els protagonistes. No perdis l’oportunitat de descobrir-lo i gaudir-hi d'una gran jornada de joc o de disputar-hi d'un dels seus tornejos.

Les instal·lacions inclouen un camp de pràctiques de dos nivells, zones de putting green, gimnàs, un camp de golf de 18 forats i una exclusiva Pro-shop on adquirir equipament de les millors marques. També compta amb una acadèmia de golf on iniciar-se en aquest esport o perfeccionar la seva tècnica de la mà dels seus professionals.

A banda de poder practicar aquest esport, el Pitch&Putt Peralada ofereix també altres al·licients molt atractius. Per exemple, es pot completar l'experiència Peralada Resort reservant una estada a l'Hotel Peralada 5 estrelles, jugant al Golf Peralada, gaudint d’un tractament de vinoteràpia al Wine Spa, degustant l’excel·lent oferta culinària o visitant l’exclusiu Celler Peralada.

Pitch&Putt Mas Tapiolas, a Solius, esport i relax en un escenari idíl·lic

La vall de Solius, considerada com un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava per la seva gran bellesa natural i paisatgística, acollí el primer Pitch&Putt de Catalunya i de l’Estat Espanyol i fou considerat durant molts anys un entorn ideal per a la pràctica d’aquest esport a causa de la seva orografia i del microclima específic d'aquesta vall, a redós de la serra de l'Ardenya i temperat per la proximitat del mar.

L'Hotel Sallés Mas Tapiolas va prendre el relleu d’aquests orígens amb el magnífic camp de la seva extensa finca a la vall.

Aquest Pitch&Putt compta amb 18 forats i un recorregut de gran disseny, plaent i estimulant, que respecta les característiques de la naturalesa de l’entorn. Búnquers i llacs ubicats estratègicament, el converteixen en un camp esportiu i tècnic per als jugadors més exigents tot i que la configuració dels seus carrers el fan apte per a tots els nivells. Disposa de zona de pràctiques i putting green.

Un camp excel·lent obert al públic en general i que es completa amb un professor de golf qualificat per a qui ho desitgi, el servei de lloguer de material i tot el que pot oferir un exclusiu hotel com el Mas Tapiolas, com ara el seu prestigiós restaurant.

Pensant en la comoditat als jugadors, el camp disposa d'un aparcament específic i exclusiu.