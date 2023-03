El segell gastronòmic Girona Excel·lent incorpora el sector dels gelats en la 5a edició dels reconeixements i també recupera el de la galeta seca. Es tracta d’un segell impulsat per la Diputació de Girona que té dos anys de durada i serveix per garantir la qualitat de determinats productes de la demarcació. A partir del mes de març les empreses podran presentar les seves sol·licituds per aconseguir aquest segell i entre tots els seleccionats es farà un tast a cegues per decidir si els productors reben o no el segell. Hi ha catorze categories diferents com ara aigües minerals, begudes locals, cafès, embotits, fruits secs o olis d’oliva. L’únic requisit per participar-hi és que les empreses elaborin els productes al 100% a la demarcació.

La Diputació de Girona ha convocat la 5a edició del segell gastronòmic Girona Excel·lent. A partir del mes de març les empreses gironines podran presentar els seus productes per aconseguir aquest distintiu que garanteix la qualitat del producte durant dos anys. Una vegada s’hagi tancat el procés de propostes, un jurat professional format per cinc persones s’encarregarà de fer un tast a cegues dels productes. Es tracta de persones expertes en cada categoria de productes que provenen de diferents sectors, com ara l’hostaleria, el periodisme gastronòmic o tècnics especialistes en el món culinari. Els productes arriben als tastadors sense cap element gràfic o visual que pugui influir en la decisió final. Aquest any el segell incorpora la categoria de gelats dins dels productes amb el reconeixement. A més, també es recupera la de la galeta seca, que amplia els tipus de productes que s’hi poden incloure. A més, també s’ha remodelat les categories d’herbes remeieres, cervesa, embotits, làctics i conserves i semiconserves.