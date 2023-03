La producció de poma de la darrera temporada va donar bons fruits. La poma és una de les fruites més exportades i un dels productes d’origen gironí de més qualitat i prestigi. La previsió de l’any passat era que la poma sortida dels camps i els productors gironins seria més dolça que en anteriors edicions.

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona tenien previst recollir 88.500 tones d’aquesta fruita, un 13% menys que al 2021 quan es va assolir una producció rècord amb 101.750 tones. Un dels fets més destacats és que la de 2022 va ser una de les tres més altes de l’última dècada. Les pomes sortides d’aquesta producció van tenir una «molt bona qualitat», segons fonts del sector. Un dels fenòmens que cada vegada influeix més és el clima. Les altes temperatura registrades al llarg de l’any van fer que la poma fos «més dolça» però, per contra, algunes varietats van tenir menys color perquè no hi ha van haver les habituals humitats del juliol. Les altes temperatures registrades durant l’estiu, un dels més calorosos dels darrers anys, afecten també a la fruita.

Les seves varietats

La poma gironina gaudeix d’un gran prestigi. La prova està en el fet que una de cada cinc pomes produïdes a Espanya són de Girona. Una dada que la situa en molt bona posició i prestigi tant al mercat nacional com internacional. De les quatre varietats que es cultiven sota aquest paraigüa, la Golden va encapçalar, novament, la producció (28.310 tones), seguida de la Gala (20.940 tones), la Granny Smith (13.430 tones) i les varietats vermelles (7.670 tones). Altres varietats com la Fuji (8.530) i la Cripps Pink (7.450 tones) també es cultiven a Girona.

Els productors de pomes de la demarcació de Girona tenen molt present també la conservació del medi ambient. En aquest sentit, han substituït el fertilitzant mineral per la fertilització d’origen orgànic per reduir la petjada de carboni i ja fa anys que ha implantat les cobertes vegetals entre les fileres de pomeres i incorporat restes de poda per afavorir el segrest de carboni en el sòl.