Les motos elèctriques compartides de Silence, filial de mobilitat d’Acciona, han arribat a la Costa Brava, concretament a Blanes, on s’inicia aquest Motosharing amb la intenció d’estendre’l per la costa de Girona. Des de principis d’abril, la ciutat compta amb el mateix servei de mobilitat net, ràpid i segur que tenen ciutats com Madrid, Barcelona, Girona i Màlaga, entre altres.

Totes les motos del Motosharing Costa Brava són elèctriques i estan connectades a l’aplicació mòbil gratuïta ‘Silence Mobility’, des d’on els usuaris poden localitzar els vehicles, reservar-los, veure els temps de viatge i fer els pagaments.

La descàrrega de l’aplicació és gratuïta, només es paga per l’ús del servei

El Motosharing compta amb 25 motos en servei a la ciutat de Blanes gestionades per una empresa local, MIX Rent. «A més de donar servei a tots els ciutadans del nucli urbà, les motos compartides seran molt útils per anar, per exemple, de l’estació de tren fins al centre de la ciutat, un recorregut de més de tres quilòmetres», destaca un dels socis, el blanenc Xavier Abad.

L’altre soci de MIX Rent, Miquel Alventosa, remarca que «per un preu mitjà de menys de dos euros pots creuar una ciutat com Blanes».

Prova el motosharing de Blanes amb un 50% de descompte

Per poder gaudir d’un 50% de descompte al Motosharing de Blanes entre avui i l’1 de maig, només cal que et descarreguis l’app gratuïta ‘Silence Mobility’ i pugis el teu carnet de conduir per poder-lo validar (val tant el de moto com el de cotxe si aquest últim fa més de tres anys que el tens).

Un cop tinguis l’app descarregada i el carnet validat, només hauràs de localitzar la moto més propera i començar a gaudir del descompte en els teus viatges per Blanes a bord d’una Silence!

Com funciona?

Un cop iniciïs l’aplicació ‘Silence Mobility’, veuràs un plànol del municipi amb la localització de la moto més propera i la càrrega de la bateria. Aquí podràs fer la reserva del vehicle, que es mantindrà durant 15 minuts perquè ningú més el pugui fer servir. Un cop arribis on és la moto, has de prémer el botó de l’app “Iniciar el viatge” per encendre-la. El bagul posterior conté dos cascos a l’interior, que ja pots agafar un cop la moto s’hagi encès i el bagul s’hagi obert.

A partir d’aquest moment, ja pots moure’t lliurement per la ciutat. Quan arribis al teu destí, només has d’aparcar la moto correctament i dins de la zona delimitada (‘geofence’), deixar el casc en el bagul i finalitzar el viatge a l’app, on apareixerà l’import a pagar segons els minuts que hagi durat el recorregut.

Un model d'èxit a Girona ciutat

El motosharing de Silence ja estava present a la província de Girona, concretament a la capital, on està sent tot un èxit. El servei de motos compartides va començar a funcionar a la ciutat l’octubre de 2021 amb 25 motos i, poc després, degut l’alta demanda, es va ampliar fins a arribar als 50 vehicles.

«Aquest servei connecta molt i molt bé amb la manera de ser de la ciutat de Girona. Permet creuar d’una manera ràpida i segura la ciutat per poc menys de dos euros. Ara amb el preu de la benzina és més que mai una alternativa de mobilitat sostenible», explica el gerent de l’equip de Silence Girona.