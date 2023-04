El sector de la moto viu un bon moment. Així ho acrediten les dades de venda de motos. El mercat del motor va a tot gas i la moto s’ha convertit en un element de mobilitat alternatiu i més econòmic que altres vehicles. Les comarques gironines sempre han mantingut una bona relació amb la moto, ja sigui a nivell de competició com en el seu ús en el terreny de l’oci i el lleure.

Les matriculacions de motocicletes i vehicles lleugers van augmentar un 3,6% durant el 2022 a Catalunya en comparació amb l’any anterior, fins a 46.616 unitats, segons la patronal Anesdor. D’aquesta manera, Catalunya va ser la comunitat que més motos va vendre durant l’any passat a l’Estat, amb una quota de mercat del 23%.

Les vendes a Girona

Per demarcacions, Lleida va ser l’única que va registrar un descens de matriculacions en comparació amb el 2021, del 2,4%, fins a les 1.424 unitats. En canvi, van augmentar a Tarragona (+9,3%), fins a 4.040 vehicles de dues rodes; Barcelona (+3,3%), fins a 36.056; i Girona (+3,2%), fins a 5.096. Tot i les bones xifres, a Catalunya el nombre de matriculacions es va quedar un 7,23% per sota dels nivells del 2019 (50.244).

A l’Estat, en canvi, les matriculacions de motos i vehicles lleugers va tancar el 2022 assolint els registres prepandèmia, amb més de 202.000 unitats registrades. Anesdor ha destacat que per primer cop des del 2008 es va superar el llindar dels 200.000 vehicles venuts, tot i els problemes logístics i la crisi de microxips que va afectar el sector.

Per marques, el rànquing estatal el va liderar Honda, que va augmentar un 5,4% les vendes respecte de l’any 2021. La van seguir Yamaha, que va caure un 11,2%; BMW, que va augmentar un 2,4%; i Piaggio, que va baixar un 1,9%.

El parc de vehicles

Pel que fa a motocicletes i vehicles lleugers elèctrics, el 2022 van créixer un 32,2% anual, fins a les 17.103 unitats. Només a Catalunya se’n van vendre 5.816, el que va suposar 7 de cada 10 de l’Estat. Es tracta de la comunitat que més en va matricular de tota Espanya. Amb tot, Anesdor ha indicat que un 17,4% del total del parc de vehicles són motos o vehicles lleugers, de manera que la quota s’ha augmentat en 6 punts durant els últims cinc anys. La moto a l’hora de desplaçar-se per entorns urbans s’ha consolidat de manera destacada. En moltes ciutats existeixen cada vegada més mesures de restricció que afecten als cotxes. Per aquest motiu, la moto és una alternativa molt interessant i molta gent opta per aquest tipus de vehicle. La prova la tenim en les dades de venda i maticulacions. I només cal mirar també la gran ocupació que tenen molts aparcaments reservats de moto a moltes ciutat. A Girona, contínuament s’han de crear nous espais reservats donat que hi ha molta demanda per part del motoristes i usuaris de motos.

De cara a aquest any 2023, la patronal preveu que les matriculacions augmentin un 4,3%, fins a més de 210.000 unitats.