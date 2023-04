La música adquireix un gran protagonisme durant les festes i les fires de la Santa Creu de Figueres. Un dels actes més destacats són la tornada dels reconeguts premis números 1 a Catalunya de Cadena 100. Serà el pròxim dissabte 29 d’abril al Teatre Municipal el Jardí. La gala donarà inici a 2/4 de 9 de la nit i presenta un cartell musical de gran nivell.

L’objectiu de la vetllada musical és premiar i «rendir homenatge als grups i artistes catalans que han sigut i són referents del panorama musical», segons han expressat els organitzadors. El públic i seguidors dels diferents grups i cantants s’han mostrat molt entusiasmats per una festa que amb la millor varietat musical premiarà «el talent d’artistes emergents i l’èxit de músics consagrats, que estaran presents a la festa i tocaran en directe algun dels seus millors temes».

Un gran cartell musical

Segons la programació avançada per Cadena 100 la gala reunirà una gran varietat d’artistes. Damunt de l’escenari està previst que hi passin i sonin referents del poc-rock català com Sau, Sopa de Cabra o Miquel Abras, Manu Guix, la guanyadora del concurs televisiu Eufòria Mariona Escoda, les cantants Suu Sara Roy, els sempre animats i festius La Pegatina, l’eurovisiva i ex concursant del popular concurs televisiu Operación Triunfo Beth, i artistes joves que estan demanant pas com poden ser Depol, així com també OBK o el Festival Acústica, entre altres premiats.

Un altre plat fort de la cerimònia musical serà l’actuació destacada d’Els Amics de les Arts, i un fi de festa que anirà a càrrec d’un dels cantants més estimats i amb més projecció del moment, Nil Moliner , que tocarà alguna de les seves cançons més conegudes, segons van fer públic fa uns dies els organitzadors de la vetllada.

La gala estarà conduïda per Xavi Caminals, presentador de «La millor varietat musical» de Cadena 100. Les fires i festes de la Santa Creu de Figueres sempre han fet una aposta clara per la música. A banda d’aquesta gala musical també hi estarà representada en el programa una variada oferta música per satisfer a tots els públics i edats. Els més joves segur que es mostraran satisfets per aquests concerts programats en el Teatre Municipal El Jardí, que estarà totalment ple.