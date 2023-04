El curs escolar comença a tocar el seu final i ja arriba el moment de començar a pensar en les activitats d'estiu pels nostres fills i filles. Els casals són una bona opció. Aprendre anglès, iniciar-se en la pràctica de diversos esports, fer excursions, tocar un instrument o simplement gaudir d'activitats d'esbarjo formen part de les diferents opcions que podem trobar.

Saint George's School organitza un casal d'estiu d’immersió lingüística en anglès

Saint George's School de Fornells de la Selva ha preparat per a aquest estiu l'anomenat Summer School, un casal d'estiu d'immersió lingüística en anglès. Les dates escollides són del pròxim 26 de juny al 21 de juliol i tindrà lloc de les 9 del matí a les 5 de la tarda. Aquesta és una activitat que està dirigida a nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 13 anys.

La proposta que presenta té com a característica la immersió lingüística en anglès i per aquest motiu les activitats es fan en aquesta llengua. La diversió està assegurada, ja que els infants tindran la possibilitat de prendre part en activitats educatives, lúdiques, esportives, aquàtiques i tecnològiques i, a la vegada, iniciar-se o perfeccionar la llengua anglesa. Per garantir-ho, el casal comptarà amb professorat nadiu i estan programades i dirigides pel professorat del Saint George's School.

El casal ofereix serveis de menjador i per facilitar la mobilitat també transport a diferents punts com Vic, Olot, Banyoles, Figueres, a la costa, Girona i Lloret. Per a més informació i per formalitzar les inscripcions cal dirigir-se a la web de l'escola.

Mas Llop, un marc incomparable per un autèntic Activity Camp anglès

El Summer Camp és un autèntic Activity Camp anglès, dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys (nascuts del 2011 al 2016) que es duu a terme durant el mes de juliol.

Es presenta una activitat d'educació en el lleure que té com a finalitat principal oferir als nens i a les nenes un programa educatiu, lúdic, esportiu i d'aventura en anglès i en plena natura. Es parteix d'una proposta educativa basada en la immersió lingüística en anglès dirigida per professorat natiu provinent del Saint George’s School. Els monitors/es i els professors/es es comuniquen amb els participants sempre en anglès.

Les activitats, les propostes educatives, esportives i el camp d'aventura es dirigeixen usant l'anglès com a llengua vehicular, el que ofereix als participants l'experiència de viure immersos en aquest idioma durant la seva estada. Les colònies s’han estructurat en dos torns del 25 de juny al 8 de juliol i del 9 al 22 de juliol.

Per a més informació i per formalitzar les inscripcions cal dirigir-se a la web de Mas Llop.

Descobreix la programació i la robòtica als Campus Tecnològics de Codelearn

Del 26 de juny al 28 de juliol, Codelearn organitza diversos casals tecnològics a Girona i Banyoles amb l’objectiu d’apropar la tecnologia a infants i adolescents. Els Campus Tecnològics de Codelearn són una oportunitat per divertir-se i aprendre a programar videojocs, controlar robots, crear i editar vídeos com ho fan els youtubers, personalitzar al màxim l’experiència de joc a Minecraft... i moltes altres habilitats relacionades amb les competències STEAM.

Hi ha diferents casals tecnològics de manera que cadascú pugui escollir la temàtica que li agradi més i pugui participar a un campus adaptat a la seva edat. Els casals de Codelearn estan pensats per a infants i adolescents de 7 a 18 anys, tenen una durada aproximada de 20 hores repartides de dilluns a divendres i es fan en horari de matí o tarda. Es pot consultar tot el llistat de campus a la web de Codelearn i gaudir d’un descompte de 25€ fent la inscripció abans del 15 de maig.

Viu l’estiu al Maristes de Girona

Sota la denominació de Casal, Live Sing i Campus, el col·legi Maristes de Girona ofereix un programa d'activitats esportives, artístiques i d'aprenentatge per a diferents franges d'edat i grups escolars.

El Casal és un espai lúdic on els nens i nenes de P3 a 2n de primària podran gaudir d’activitats que tindran com a fil conductor el circ. Les activitats inclouen sessions relacionades amb el teatre i l’animació, la cançó i la dansa, curset de natació, excursions, manualitats, així com també la introducció a la llengua anglesa de manera natural i divertida.

Els Campus esportius de patinatge, gimnàstica artística, futbol i bàsquet estan pensats per a nens i nenes d’edats a partir de P5. Per gaudir practicant esport, reforçant hàbits esportius, tècnica i tàctica des del foment del treball en equip amb l'objectiu de millorar les seves habilitats mentre es diverteixen.

Tant el campus de Teatre com el Live Sing estan centrats en les arts escèniques. Setmanalment es prepararan i representaran una actuació on expressaran emocions, expressió corporal... Sota la premissa de la diversió, exploraran i descobriran els valors del teatre. S’hi poden apuntar nens i nenes a partir de 1r de primària. Live Sing és un campus de cant i ball en format de concurs. Durant la setmana, tindran una professora de cant i ball que els ensenyarà a iniciar-se en les diferents tècniques. S’hi poden apuntar nens i nenes de 3r a 6è de primària.

Les dates de totes les activitats són del 26 de juny al 28 de juliol. A excepció del campus de gimnàstica que és del 26 de juny al 7 de juliol. Horaris de 9h a 13:30, de 9h a 15h/17h amb menjador inclòs.

Els més petits poden aprendre anglès al Bell-lloc

L'aprenentatge de la llengua anglesa inspirat en les creacions artístiques és l'objectiu del casal Summer Art que organitza el col·legi Bell-lloc de Girona dirigit a nens i nenes de 0 a 5 anys. El casal inclou també un curs d'iniciació a la natació a la piscina del centre (per a participants de 3 a 5 anys) i jocs d'aigua (0 a 3), esports i jocs a l'aire lliure (minimons, peces soltes de 0 a 2 anys, alimentació saludable i creativa per a nens i nenes, activitats de robòtica, a més de seguir treballant les fortaleses del caràcter. Tot plegat, en un espai d'aprenentatge marcat per la biodiversitat que envolta el col·legi i que ofereix moltes possibilitats d'aprendre experimentant i manipulant l'entorn.

A més, tot està pensat per a l'empoderament de les arts visuals i plàstiques que serviran de fil conductor per potenciar els diferents aprenentatges. El Summer Art està inspirat de manera significativa amb els paisatges i pintors de la Costa Brava.

L'horari és de 9h a 17h amb un snack saludable a mig matí (de 3 a 5 anys), dinar i berenar inclosos. Els preus d'inscripció depenen de les setmanes de durada i cal tenir present també que hi ha descomptes per a família nombrosa i es tindran en compte els fills/es inscrits/es a Les Alzines. A Bell-lloc cada alumne es considera únic i irrepetible i s'ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent que també es trasllada a les activitats d'estiu.

Explora els teus límits a Pyrene Explorer

Aquest estiu es presenta una novetat: el camp Pyrene Explorer! Per adolescents des dels 15 als 18 anys, 2 setmanes inoblidables de travessa pel Pirineu més salvatge.

La ruta començarà a la Cerdanya, entrant a Andorra per la Vall de Madriu-Claror, seguint l’expedició cap als Parcs Naturals de l’Alt Pirineu i Aigüestortes Sant Maurici. S'acabarà a Benasc, pujant l’Aneto. Grup reduït de 18 places de les que ja s’han omplert 10 places amb participants de Catalunya, Illes Balears, Estats Units i Gran Bretanya. Per fer el camp Pyrene Explorer sobretot cal tenir ganes de caminar cada dia, estar en forma i predisposat a superar els nombrosos reptes que apareixeran durant aquest viatge on els participants mouran els seus límits. T’animes?

Des de fa 14 anys a Pyrene es fan colònies i campaments per descobrir el Pirineu. Estant a la Cerdanya, rodejats de boscos, estanys i muntanyes que toquen els 3.000 metres. Durant la darrera setmana de juny i tot el juliol ofereix 5 torns amb 6 camps diferents: Aventura Júnior, Wild Adventure, Minairons, Travessa 7x7, Bike i Equitació. T'esperen a les Colònies Estiu Pyrene.

Club Tennis Baix Empordà- L'Estartit, un campus d'estiu de tennis, pàdel i molt més!

Del 26 de juny a l'1 de setembre el Club Tennis Baix Empordà de L'Estartit, organitza un campus d'estiu de tennis i pàdel complementat amb altres activitats aquàtiques, lúdiques, educatives i esportives.

És per a nens i nenes d'entre 3 i 16 anys. Els més petits, d'entre 3 i 6 anys es familiaritzen amb la raqueta, la pala i la pilota d'una manera divertida, faran activitats de psicomotricitat, aprenent a esperar el seu torn, respectar els companys, treballar junts... i activitats com jocs de música i manualitats així com piscina i jocs esportius. Els nois més grans faran classes de tennis i pàdel complementats amb piscina, platja i molts altres esports. Aquí, sens dubte, no s'avorriran!!!

El Casal tindrà lloc de dilluns a divendres de les 8:30h fins a les 14:00h, amb opció de servei de menjador amb càtering o carmanyola fins a les 15:00h. Les inscripcions poden fer-se per setmanes o pel mes sencer.

A la tarda s'oferiran classes particulars de tennis i pàdel o en grups reduïts per a nens i adults. Els trobaràs a la Carretera de L'Estartit km 4,9 (Montplà).

Curs d'estiu 2023-Gaudiu l'aventura de l'estiu a Les Alzines!

Del pròxim 26 de juny al 28 de juliol, Les Alzines de Girona ofereix, a Palau i en un entorn envoltat de natura, un curs d'estiu adreçat des de maternal fins a les alumnes de 1r d'ESO. L'estiu és un moment per descansar i convertir l’escola en un entorn diferent, amable i, sobretot, de convivència amb els companys i companyes.

Amb jocs, piscina, esport, anglès, experiments, deures d'estiu, tallers i moltes activitats educatives.

Una aventura per ser autèntica, creativa, valenta… i tal com diuen des del centre, una aventura perquè –també a l’estiu– família i escola l’acompanyarem en el seu creixement. Per a més informació i detalls sobre aquest curs i les seves activitats consultar directament a la web.