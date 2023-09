Que Girona capital i la seva província són tot un referent en el món ciclista és més que sabut. Però aquest segell queda reforçat aquests dies encara més amb la celebració del 22 al 24 de setembre d’una nova edició del Sea Otter Europe Costa Brava by Continental. Durant tres dies, Girona serà la capital del ciclisme europeu i un pol d’atracció per a tots els amants de la bicicleta. Aquest és un festival que, tal com defineixen els seus organitzadors, ho té tot.

Aquests dies, i amb Fontajau com a centre neuràlgic, el festival reunirà una gran fira amb la presència de les principals marques internacionals que presentaran totes les novetats del sector, una demobike amb més de 500 bicicletes de més de 40 marques de totes les modalitats, activitats familiars on la mainada tindrà un especial protagonisme, un ampli ventall d’esdeveniments esportius de diferents estils, competicions per a professionals i aficionats i modalitats molt atractives per al públic en general com són el cross country, marathon, carretera, trial, ebikes i gravel, entre d’altres.

Les novetats d’enguany

I quines són les novetats d’aquest any? Els visitants que s’acostin a la present edició trobaran algunes novetats respecte als altres festivals celebrats. Per exemple, se celebrarà la primera edició de l’anomenat Euro Mobility Festival. També per primer cop tindrà lloc la MTB Eliminator Continental Series i la celebració de la Sea Otter Connect. El públic també podrà comprovar un increment notable de l’espai disponible a l’exposició del festival. Tot plegat, es tracta d’anar sumant atraccions a aquest festival que és tot un referent. Si bé moltes activitats estan pensades pels esportistes i practicants de les diferents modalitats cicilistes també els professionals del sector tenen el seu espai.

60.000 visitants de 50 nacionalitats passaran aquests dies per la ciutat de Girona

Per primera vegada s’organitza el congrés Sea Otter Connect que reunirà als protagonistes més destacats de la indústria de la bicicleta i on es posarà a debat el futur del negoci, les tendències, els canvis i els desafiaments de cara el futur. Segons els seus promotors, el congrés neix per a donar resposta «a les necessitats constants de la indústria sobre el futur, preferències i inclinacions d’un mercat en constant canvi, i a la mateixa vegada, ser una xarxa de connexió pels professionals del sector».

El congrés tindrà el seu propi espai dins del festival i alguns dels temes que es posaran sobre la taula seran l’usuari urbà de la bicicleta: com és, què valora i què demana, el present i el futur de la indústria ciclista i com vendre més.

200 estands amb 400 marques presents es reuniran a la fira

Al voltant del pavelló de Girona-Fontajau i la seva àrea verda i natural de l’exterior se situarà la base principal del festival. Els organitzadors han dipositat molts esforços per aconseguir tornar a situar Girona com a epicentre de l’activitat ciclista a nivell internacional. Per aquest motiu, a més de visitar la gran àrea d’exposició els visitants podran participar en «infinitat d’activitats com tallers, conferències i test de productes, i també hi haurà una zona de restauració i música en directe per a relaxar-se de les intenses jornades» que s’han preparat durant aquests dies.

6.000 participants a les competicions i proves esportives

El festival ciclista vol ser un «punt de trobada entre els principals actors de la transformació de la mobilitat i dels seus públics més influents» i s’ha escollit Girona perquè és «una de les ciutats referents en l’àmbit de la mobilitat i té tots els ingredients necessaris per a garantir l’èxit de la fira».