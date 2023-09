La competició, tant a nivell professional com a amateur, també ocupa un lloc destacat al llarg d’aquests dies del festival. Una de les proves més destacades és la Ciclobrava by Orbea, considerada la gran carrera cicloturista del calendari previst per a aquests dies. Les carreteres de les Gavarres, l’interior de Girona i la Costa Brava seran l’escenari ideal per aquesta prova que consta de tres itineraris a escollir de 70, 100 i 140 quilòmetres.

Les carreteres gironines permeten gaudir al màxim d’una ruta ciclista com aquesta. L’Orbea Ciclobrava forma part del prestigiós circuit internacional Gran Fondo World Tour, segons han informat els organitzadors del festival. Els amants de la ruta en carretera i el cicloturisme segur que no es perden la prova que passarà també per alguns ports de muntanya de l’interior de la demarcació de Girona, el que encara fa més atractiva la ruta. Aquesta, però, no és l’única prova programada. Hi ha altres modalitats que també es podran veure com ara la Shimano Super Cup Messi, un dels campionats de XCO de més prestigi al món, la Canyon Girona Gravel Ride, considerada una de les proves més atractives, ja que els participants faran un recorregut per diversos paratges naturals gironins de forma relaxada i no competitiva o també la sortida Corratec ebike Experience oberta a la participació de les bicicletes elèctriques. El programa d’activitats i proves és molt variat i adaptat a diverses disciplines ciclistes. La bicicleta urbana també tindrà el seu moment amb un recorregut batejat com a Girona Urban Ride que passarà pel centre històric i el barri vell i una activitat que també crida l’atenció és la MTB Classic Sea Otter Europe, la carrera més «divertida» amb bicicletes antigues i equipació vintage.