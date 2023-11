Una de les maneres més fàcils i econòmiques de donar-li un nou aspecte a la teva llar és simplement canviant la disposició dels teus mobles. Pots intentar col·locar el llit en una posició diferent, moure el sofà a una altra paret o reubicar les taules i cadires. A més és una tècnica molt útil que podem fer de tant en tant simplement per a evitar la monotonia de la llar. Però hi ha moltes altres maneres de canviar i renovar la nostra casa sense invertir molts diners.

Aquestes són algunes:

Canvia les fundes dels teus coixins: Si els teus coixins ja estan vells i desgastats o simplements passats de moda, pots donar-los una nova vida canviant les seves fundes. Pots optar per colors i dissenys que complementin la teva decoració actual o que li donin un toc fresc i renovat. També pots fer el mateix amb la tapisseria del sofà o de les cadires del menjador.

Penja obres d’art: Si tens alguns quadres guardats al traster que mai has penjat per manca d’espai, potser és el moment perfecte de fer-ho. Si no en tens, sempre pots imprimir les teves millors fotos, comprar alguna làmina que t’agradi i emmarcar-la o bé dibuixar alguna cosa tu mateix. Aconseguiràs amb això a més, donar-li un toc personal i artístic a la teva llar.

Afegeix plantes: Les plantes són econòmiques i una manera natural i vistosa de decorar la teva llar. Pots comprar plantes en el teu viver local o fins i tot fer créixer les teves pròpies plantes. Agrega espècies de diferents grandàries i formes per a crear un espai acollidor.

Decora amb llibres: Si ets un amant dels llibres, pots aprofitar i integrar-los a la decoració. Apila alguns llibres en la tauleta auxiliar, usa’ls com a suport per a un florer o fins i tot penja’ls a la paret.

Utilitza tèxtils: Els tèxtils agreguen un toc de color i textura a qualsevol habitació. Pots fer servir mantes, coixins, cortines i tapets per a donar-li un punt acollidor i casolà a la teva llar.

Col·loca miralls: Els miralls fan que una habitació se senti més gran i lluminosa. Pots utilitzar un gran mirall en una paret buida o col·locar diversos miralls petits en diferents llocs per a crear una sensació de profunditat.

Decora amb objectes trobats: Si t’agrada col·leccionar objectes trobats, com poden ser petxines de mar o pedres, pots emprar-los per a decorar la teva llar. Col·loca les teves troballes en un plat o en un gerro per a donar-li un toc personal i únic a la teva llar. També pots trobar alguna peça especial en webs de segona mà o mercats d’ocasió.

Utilitza paper pintat: Si empaperes alguna paret, donaràs un toc de color i textura. També pots optar per canviar el color general de les estances amb pintura. Com en el cas del paper, n’hi ha prou a vegades amb pintar una sola paret per a donar un aire completament diferent a la teva llar.

Els vinils: Són també una opció econòmica per a redecorar les parets. Existeixen en el mercat molts models i dissenys d’estils diferents, per la qual cosa segurament trobaràs algun concorde al teu estil o decoració.

D’altra banda, el color blanc continua sent el color preferit de la majoria quan es tracta de decoració. I és que és la base neutra perfecta per a combinar qualsevol moble o accessori, ja que transmet per si sol calma, frescor i ordre. Això sí, és important saber combinar-ho amb altres elements que ressaltin la seva bellesa. Altres colors que transmeten també una sensació de tranquil·litat són el blau clar i el rosa. Aquestes són alguns dels motius que ens poden decantar a triar el blanc en el nostre habitatge:

- Aporta lluminositat, doncs és el color que més reflecteix els raigs del sol i impedeix que la calor s’acumuli, sent per tant una bona elecció per a habitatges situats en llocs molt càlids.

- Atorga equilibri i harmonia.

- Àmplia visualment els espais.

- Accentua les formes i els volums, al contrari del que passa amb el negre que «dissimula» les imperfeccions i irregularitats.

- Gràcies a la seva versatilitat, es pot jugar amb qualsevol textura, teixit o tonalitats. A més, hem de saber que el blanc està associat en la majoria de cultures amb la puresa, la innocència, la higiene, la divinitat i la sinceritat. Per tot això, aquest color, que per a alguns és la combinació de tots els colors, i per a uns altres l’absència total, és un color molt aconsellable si desitgem donar-li un aire nou al nostre habitatge.