El retorn de l’accent daurat a la decoració aquesta tardor, és un fet, i és elegància. El color daurat és fàcil d’integrar a la decoració, perquè és molt versàtil a l’hora de combinar-lo amb l’àmplia varietat de colors, i perquè sol ser present en tota mena d’elements decoratius i altres utilitaris.

El daurat és un color per sempre identificat amb el més elegant. En la decoració, se solen aprofitar elements metàl·lics que tenen aquest color. Principalment, en detalls com a llums, gerros, i altres. Així que la tendència és fàcil d’integrar, perquè tindràs molt on triar.

L’accent daurat fa veure un entorn més elegant i modern. Pensant a agregar la tendència del daurat en la teva decoració, pots triar detalls que no resulten molt cars i que es veuran estupends. Pots decorar les parets amb alguns detalls com a miralls amb marcs, i pots aprofitar els marcs per a l’art o fotografies que vas incloent en la teva decoració. Això no es limita al saló, ja que s’aplica també per a la resta de les estades.

Una altra forma fàcil i molt assequible d’agregar aquesta tendència a la decoració és amb els llums. N’hi ha en molts estils i grandàries, per a parets i sostre. És important tenir en compte que en aquesta tendència, com en qualsevol altra de la decoració, no cal excedir-se. L’ús excessiu del daurat pot resultar xocant i caure fàcilment en el poc atractiu. D’allí que agregar uns pocs elements en cada estada funciona perquè llueixi elegant.

Aquest és un color versàtil totalment, que es veu esplèndid amb molts altres colors. Es fusiona perfectament amb el gris, el negre, el blanc, i les romàntiques notes dels colors pastel. També amb colors intensos com el verd i el vermell, o el marró, sempre que aquest sigui un to clar. Una combinació triomfadora és la del daurat i l’elegància del blau. Però mai ho combinis amb el seu oposat, que és el color platejat.