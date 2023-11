Protegir la nostra intimitat a casa és essencial. Per això disposem de diversos sistemes de seguretat per protegir-nos. El més imprescindible, però, és disposar d’un bon pany. Ens hem de protegir per evitar ensurts i sempre hem de confiar en un professional de la seguretat per portar a terme qualsevol sistema antirobatori.

Els robatoris a les llars van en augment per desgràcia. I la demarcació de Girona tampoc se’n salva. Segons algunes dades els robatoris als domicilis han crescut un 8 per cent als darrers temps. Per això, cal remarcar més que mai que disposar d’un sistema de seguretat és anticipar-nos a un maldecap més gran si són víctimes d’algun assalt o robatori a casa. Un dels primers passos que hem de portar a terme és el reforç de portes i finestres. Han de ser resistents i comptar amb panys i tancaments de qualitat. Es pot considerar també posar altres reforços addicionals, com a forrellats o barres de seguretat. També un bon sistema de seguretat hauria d’incloure càmeres de vigilància, sensors de moviment, monitors constant i avisos sonors en cas de detecció d’un intrús. A més, els cartells que indiquen que la casa posseeix alarma han d’estar ben visibles per a dissuadir als lladres. Si busquem protecció a l’exterior de l’habitatge hauríem de poder disposar d’una bona il·luminació exterior Si la casa té jardí o garatge serà necessari mantenir les entrades ben il·luminades perquè el perímetre de l’habitatge compti amb una bona visibilitat durant la nit. Un altre consell que ens vindrà molt és fer que la casa sembli habitada Quan s’està absent de l’habitatge, especialment en vacances, és necessari que la casa sembli habitada. Es pot utilitzar temporitzadors per a encendre i apagar les llums, la televisió o la ràdio. També es pot instal·lar un sistema domòtic que obri i tanqui persianes o tendals, i sol·licitar a un familiar o veí de confiança que reculli el correu acumulat. És important no deixar a la vista, a través de les finestres, ordinadors, joies, diners o qualsevol altre objecte de valor que pugui atreure als lladres i augmentar el risc de robatori. Igualment, establir llaços de confiança amb els veïns pot ser de gran ajuda quan estem de vacances o a l’hora de rebre alertes de situacions sospitoses entorn del nostre habitatge. Els delinqüents solen aprofitar moments en els quals l’habitatge està buit per a accedir a ella. El robatori pot succeir en vacances, però també en períodes més curts, com quan el propietari està treballant o ha anat a la compra. Hem de tenir en compte els mètodes de distracció i engany: els lladres poden simular ser tècnics de gas, carters, treballadors de serveis públics o venedors per a ingressar en l’habitatge, especialment quan està ocupada per persones més vulnerables, com a ancians o nens. Finalment, el robatori de claus: el robatori de claus de bosses i vehicles pot ser el primer pas perquè els lladres accedeixin a l’habitatge. En aquest cas, així com quan es perden les claus, es recomana canviar el pany.