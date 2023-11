El sector de la construcció és dinàmic i un dels motors de l’economia gironina. La seva evolució és constant i sempre cal estar atent a la tendència per saber quin serà el futur del sector. De moment, en aquest primer semestre de l’any les xifres registrades indiquen que hi ha un cert optimisme. Aquestes dades positives es tradueixen en una major acció constructora d’habitatges.

El nombre d’habitatges de nova creació visats durant el primer semestre de 2023 és de 1.253, un 30,66% més que el primer semestre de 2022, segons dades facilitades en el seu moment pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Una xifra que és la més alta des de la crisi econòmica del 2008 que va frenar en sec el sector de la construcció. Aquest augment d’habitatges, que inclouen els d’obra nova i rehabilitació, ha estat gradual i, aquest semestre de 2032, s’ha vist afavorit també per segons va explicar temps enrere, Marc Riera, president del COAC a la demarcació de Girona, per «dos projectes de gran envergadura que inclouen dues promocions plurifamiliars de gairebé 200 habitatges en total». En el conjunt de Catalunya, els habitatges de la província de Girona representen el 16,85% del total.

Per tant, aquestes dades situen el sector en un cert optimisme que es pot també traslladar a aquest darrer semestre. Falten encara per conéixer les dades finals per saber com haurà anat aquest any 2023 pel que fa a la construcció d’habitatges a la demarcació gironina.

Dades per comarques

Per comarques, l’Alt i el Baix Empordà, i el Pla de l’Estany són les que en aquest semestre passat han mostrat un major augment, mentre que el Gironès, la Garrotxa i la Selva han patit un decreixement respecte al mateix període de l’any passat. Malgrat aquestes dades, el Baix Empordà amb 512, el Gironès amb 268, l’Alt Empordà amb 187, i la Selva amb 106, són les que han visat un nombre més elevat d’habitatges.

Pel que fa a la superfície total visada en habitatge, les xifres mostren que han estat 304.376 m2, el 10,75% més que el mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra representa el 19,78% de la superfície total visada d’habitatge a tot Catalunya (1.538.667 m2). Les comarques que més m2 han visat en habitatge han estat el Baix Empordà (120.802 m2), l’Alt Empordà (49.039 m2), el Gironès (51.425 m2), la Selva (30.999 m2) i la Garrotxa (15.412 m2). De la resta de comarques, cal destacar el Pla de l’Estany, malgrat els pocs m2 en habitatge, han augmentat respecte al mateix període de l’any passat.

En aquesta primera meitat de l’any la rehabilitació dels habitatges ha crescut, però els fons Next Generation han tingut poc pes en aquest increment. La xifra de rehabilitacions és un 15.54% més alta que en el primer semestre del 2022. Per contra, l’obra nova ha caigut un 3,23% a la demarcació de Girona. Amb aquesta lleugera baixada es mostra un canvi de tendència que fins ara era positiu. Tot i així, el pes del sector constructiu segueix recaient en l’obra nova. Tant, és així que en aquest primer semestre del total de la superfície utlitzada, el 64% correspon a obra nova i el 36% de rehabilitació.Per extensió, Girona, Sant Antoni de Calonge, Begur i Platja d’Aro són els que més metres quadrats han registrat d’obra nova. Malgrat tot, en nombre d’expedients hi ha Roses, Begur, Calonge i Lloret de Mar en primera posició.