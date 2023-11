Les tendències en els casaments i cerimònies van canviant i cada vegada s’adapten més als gustos que demanda la societat. Des de fa uns temps es busca la personalització del casament amb elements concrets i identificats amb cada un dels contraents. Els detalls tenen un pes molt important. Concretament, els petits detalls. Encara que sembli un tòpic es busca que cada casament i cada cerimònia sigui única, especial i irrepetible. Per aquest motiu, cada vegada més entren en acció els dissenyadors i planificadors de casaments. Aquests professionals s’encarreguen d’assessorar a les parelles en tots els detalls que s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar un banquet.

Com que les tendències van canviant els menús dels casaments també. Queden molt lluny ja aquells àpats nupcials formats per uns entrants o aperitius, un primer plat, carn, peix i el pastís de casament. Ara cal tenir en compte que es pot escollir també un menú vegetarià o vegà i també es consideren totes les possibles intoleràncies alimentàries o al·lèrgies dels convidats. Ara està de moda els àpats a peu dret, sense la formalitat i rigorositat de les taules. Se solen buscar espais a l’aire lliure amb taules on es poden trobar menjars de tota mena, expenedors de begudes, màquines de crispetes o llaminadures...tots els detalls són importants i exclusius. No se sol fer un menú estrictament tancat sinó que s’ofereix també la possibilitat de fer diferents tastets adaptats als gustos dels nuvis i dels convidats. Els restaurants i proveïdors s’han adaptat a les necessitats i modernitats de la societat. Ara, per exemple, a ningú se li fa estrany veure en un casament servir sushi.

A banda de l’àpat és també molt important oferir als convidats la possibilitat de participar en alguna activitat. Ja diuen que si bé abans els casaments s’organitzaven perquè les parelles visquessin un dia inoblidable a les seves vides, ara la tendència és que són els nuvis els que busquen sorprendre els convidats i fer-los passar una jornada també inoblidable. Per aquest motiu, no és estrany tampoc trobar-se ara en els casaments espectacles de màgia, actuacions musicals exclusives amb algun grup de renom, focs d’artifici, fotografies personalitzades, concursos d’habilitats, taules de lectura de tarot... tot el que es pugui imaginar i tot per a deixar amb la boca oberta als convidats.

També la beguda juga un paper fonamental. No tot gira al voltant de les begudes alcohòliques tot i que no ens hem d’enganyar continuen essent les reines de la festa. No obstant, a banda dels còctels tradicionals ara hi ha també un gran ventall de begudes refrescants sense alcohol que s’adapten a tots els gustos i paladars. I per acabar el casament, no poden faltar tampoc les festes personalitzades amb tota mena d’estils musicals, concursos de disfresses i activitats.