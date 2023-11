Un cop obertes totes les fronteres i aixecades les restriccions per la pandèmia de la Covid-19 el ritme de la contractació dels viatges ha tornat a recuperar-se. Les parelles tornen a decantar-se per destins llunys i exòtics. Durant la pandèmia els viatges transoceànics es van aturar totalment. Es va haver de fer un canvi absolut en l’oferta de viatges de noces. Ara, es torna a disparar la contractació per destins paradisíacs o països orientals.

Hi ha destins que no perden mai l’actualitat com Mèxic, el Carib en general o el Japó. Una lluna de mel té una durada mitjana de 12 dies i un cost mitjà d’entre 3.000 € i 6.000 €, depenent de si es tracta de destinacions nacionals o internacionals.