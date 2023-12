La tercera edició de la Setmana de l’Art de Catalunya va començar el 23 de novembre passat i es tancarà el pròxim 1 de desembre amb una seixantena d’activitats de la mà de cinquanta organitzacions. Apropar l’art al conjunt de la població és un dels objectius principals de l’esdeveniment, que un any més ha apostat per disseminar les diferents propostes arreu del territori. El projecte «Visites inesperades» – on museus conviden diferents artistes a exposar el seu treball – amplia el seu abast amb quatre equipaments i 22 obres seleccionades. D’altra banda, com a novetat s’estrena «Artistes convidats», una proposta a través del qual galeries d’art conviden a exposar a artistes de mitjana i llarga trajectòria sense cap compromís amb els espais en qüestió.

La Setmana de l’Art és el principal esdeveniment global de l’art a Catalunya, que va néixer el 2021 sota l’organització de Galeries d’Art de Catalunya per apropar l’art el conjunt de la població, ampliar els seus esdeveniments al conjunt del territori i fomentar la Entre el 23 de novembre i l’1 de desembre el programa d’enguany haurà ofert exposicions, rutes culturals (a peu i en bus), concerts, performances, diàlegs, presentacions, projeccions, trobades amb artistes, tallers i altres experiències. Diverses galeries d’art d’arreu de Catalunya han programat exposicions específiques en motiu de la Setmana de l'Art, proposant tendències i estils diversos, amb artistes que van de l’abstracte al figuratiu. D’altra banda, una de les novetats destacades del 2023 és la proposta «Artistes convidats», on nou galeries d’art han convidat a exposar a professionals de mitjana i llarga trajectòria. En aquesta línia, els artistes convidats són Artur Aguilar a la Galeria A|34, Anton Roca a la Galeria Anquin’s, Albert Macaya a la Galeria Antoni Pinyol, Ana de Martos a la Galeria Artur Ramon Art, Jordi Cerdà a la Galeria Espai Cavallers, Pere Belles a la Galeria Atelier, Jordi Tolosa a la Galeria Guntrian, Sílvia Japkin a la Galeria Rubén Torres i Víctor Pérez - Porro a la Galeria Villa del Arte. Paral·lelament, i després del bon funcionament de l’any passat, la Setmana de l’Art ha optat per repetir «Visites inesperades», un projecte on diferents museus programen exposicions en les quals conviden diferents artistes a exposar la seva obra en un diàleg entre estils i entorns, en alguns casos contraposats i col·laboració entre el agents privats i públics que treballen en el sector. A les comarques gironines hi participen: Museu d’Art de Girona i , Museu Raset d’art contemporani de Cervià.