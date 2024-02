El formatge és un dels productes gastronòmics més preuats. Els seus amants el gaudeixen en cada moment del dia i amb qualsevol àpat. Pels catalans és un acompanyant perfecte amb un bon pa amb tomàquet o per qualsevol plat, però pels veïns francesos el formatge és gairebé una religió. I no només això, algunes de les millors varietats estan a l’altra banda dels Pirineus. Tot i que no cal creuar la frontera per gaudir d’aquest plaer gastronòmic, ja que a només 5 minuts de Girona també és possible.

La Fromagerie de Quart, regentada per la Camille i el Jérôme, dos amants d’aquesta ‘delicatessen’, és un espai gastronòmic dedicat al culte del formatge.

Formatges francesos i catalans a Girona

Tenen moltes varietats de formatges francesos elaborats, principalment, amb llet de vaca. Els compren directament a petits productors de la Savoie i del Jura (Alps Francesos), provincies on es fabriquen els formatges més coneguts de França i d'arreu del món com el Comté, el Morbier, el Reblochon, la Tomme, etc.

Ells mateixos importen els formatges des de França fins aquí. De fet, és en Jérôme qui s'encarrega del transport cada setmana. Per tot això, poden oferir una qualitat inigualable a un preu molt competitiu.

A més de les varietats ja mencionades, a la Fromagerie de Quart es pot trobar Le Bleu de Gex, Les Petits Chevres, Domaine de Bresse, La Raclette, Le Brie de Meaux, Le Polinois o Le Camembert. Als formatges francesos s’han de sumar algunes varietats catalanes.

Taules de degustació de formatges francesos

La Fromagerie de Quart també ofereix taules de formatges francesos per endur-se a casa o pel seu servei de càtering. Totes elles amb una selecció de diferents varietats, però amb diferents formats per gaudir de 2 a 10 persones. Unes amb només formatges i altres acompanyades de fruita fresca, fruits secs i flors comestibles com és el cas de la seva famosa safata Picasso.

Si li pregunteu a la Camille per què li dona un toc artístic a les seves taules de formatges us respondà que: "és perquè també mengem amb els ulls!". També fan edicions especials durant l'any com la 'Christmas Board' per Nadal o la safata terrorífica per Halloween. Les pròximes seran per Sant Jordi o Temps de Flors. Les sorpreses estan assegurades!

La formatgeria gironina també té una mescla de fondue que elaboren ells mateixos i diferents assortiments de Raclette amb diferents tipus d’aquest formatge per fer un sopar amb família o amics.

La bodega i l'espai degustació de formatges i vins

La Fromagerie de Quart no és només una botiga de formatges, també tenen una selecció de vins catalans i francesos, i productes goumet. A més a més, disposen d'un espai de tast, a on es pot gaudir d'un tastet de formatges francesos i d'una copa de vi. Aquest espai degustació es pot xalar de dimarts a diumenge en l'horari de la botiga.

La Camille i el Jérôme també donen servei al sector professional i ofereixen un servei de càtering per esdeveniments.