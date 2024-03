Girona serà una vegada més el centre d’atenció del món de la gastronomia i l’alimentació. De l’11 al 13 de març, la ciutat acollirà el Fòrum Gastronòmic amb la presència de cuiners d’alt nivell i de referència internacional i la presentació de diferents productes gastronòmics. Durant tres dies, el congrés bullirà d’activitat i es cuinaran les millors ponències i exhibicions gastronòmiques que es poden veure en aquest moment. El Fòrum Gastronòmic és una cita destaca en el món culinari i plenament consolidada a la ciutat de Girona.

El congrés, que se celebrarà al Palau de Fires i l’Auditori, tindrà com a eix central quatre simposis, dos d’ells seran per la nova varietat de poma i la cuina de caça, el tercer posarà el focus en el pa i l’últim debatrà sobre els productes de cinquena gamma, segons es va anunciar durant la presentació celebrada fa uns dies. El fòrum, a banda de la presència mediàtica dels grans cuiners, sempre ha prioritzat la presentació de productes vinculats amb les comarques gironines. En aquesta edició, destaca especialment la presentació d’una nova varietat de poma que ha estat investigant l’IRTA de Mas Badia. A banda de la seva qualitat una de les principals característiques és que pot aguantar temperatures de fins a 45 graus, i això fa que sigui una varietat adaptada al canvi climàtic que estem vivim i que tant perjudica al món de l’alimentació. A més, alguns cuiners mostraran com preparar receptes amb aquesta varietat per treure’n el màxim profit.

La llista de cuiners que protagonitzaran les ponències i demostracions és d’altíssim nivell. Només per anar obrint boca alguns dels noms que seran a Girona: Ferran Adrià (Bulli), germans Roca (El Celler de Can Roca), Paco Pérez (Miramar), Eduard Xatruch (Disfrutar), Javier Martínez (Castell de Peralada), Marc Ramos (Sinofós), Fina Puigdevall, Martina i Carlota Puigvert (Les Cols), Diego del Río (Boho Club Marbella), Lluc Quintana (Can Xapes), Joan Juncà (Ca l’Enric), Gonzalo Hernández i Víctor García, (Amar), Victor Torres (Les Magnòlies) i Guillem Gavilán i Pau Jamàs (Voramar), entre molts i molts altres. A banda, hi haurà diferents ponències al llarg d’aquests dies amb presència de Francesc Baltrons (Cuinats Jotri), Fidel Llorenç (Girona Fruits), Klara Chazarreta (Universitat de Girona), Mia Font (Gremi Flequers) o Toni Massanés (Fundació Alícia de Barcelona), també entre d’altres.

El pa serà un dels temes protagonistes de les jornades. Per aquest motiu, està prevista la intervenció de la gironina Anna Bellsolà, que va obrir una fleca a Barcelona i ha aconseguit diversos reconeixements per la qualitat del seu pa. Simposis, diàlegs, debats, tastets, concursos i activitats es repartiran en diversos espais durant el Fòrum Gastronòmic de Girona. Seran tres dies de gran activitat al voltant de la cuina, els productes alimentaris i la divulgació gastronòmica.