El conjunt de les comarques gironines ofereixen una gran selecció i una oferta alimentària amb productes que ostenten diversos reconeixements per la seva qualitat. Aquest segell es tradueix llavors en una gastronomia d’alt nivell que li ha valgut també un prestigi internacional i ha traspassat fronteres. Els productes alimentaris són dels pilars bàsics de l’economia gironina.

Molts dels aliments que es produeixen al territori gironí aporten un segell de qualitat pel seu caràcter artesanal. Un dels reconeixements és el de Girona Excel·lent. Aquest últim any es va batre el rècord de productes que es van presentar a la iniciativa per obtenir el segell. En concret van ser 447, 137 més que la darrera vegada. Els guanyadors van ser productes de 70 empreses de la demarcació del sector agroalimentari, a qui la Diputació vol donar un impuls a través de Girona Excel·lent. Hi ha 116 productes amb aquesta distinció. El ventall és bastant ampli i varietat. Segons la darrera actualització, fins a 116 productes de 70 empreses diferents van ser escollits ara fa un any durant uns tasts a cegues, un per cada família de productes seleccionats: aigües minerals, arrossos, begudes locals, cafès i herbes remeieres, conserves i semiconserves, embotits, fruits secs, foie-gras, galetes, gelats, làctics, oli d’oliva i vinagres, mel, vins i vins generosos, segons van informar els seus promotors.

En aquest sentit, des de les institucions es posa molt en valor els productes alimentaris gironins. I des de Girona Excel·lent es destaca que les comarques gironines representen l’excel·lència d’un «territori privilegiat. Vivim en un territori en el qual el paisatge certifica una cuina variada, diversa i quasi autosuficient, d’ingredients quasi infinits».