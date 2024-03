Descobreix Bulaku Management, l’agència especialitzada en festes majors i populars

Estiu. Garlandes de colors. Eufòria. Amics. Complicitat. Festa major. Sobre l’escenari, un grup fa embogir als veïns del poble i als arribats des de diversos punts de la província, que entonen a ple pulmó els seus grans 'hits'. Al darrera, la màgia l’ha posat Bulaku Management, una agència especialitzada en festes majors i festes populars amb seu a Monells, amb un ampli ventall de cantautors, formacions d'autor, grups de versions i discjòqueis. De tots els estils i per a tots els gustos. Enguany, a més, han incorporat al catàleg formacions per al públic familiar, perquè tothom pugui gaudir de les propostes musicals.

Les actuacions s'adapten a qualsevol format, espai i butxaca. / DdG

La formació de la Bisbal d’Empordà La Puça (folk fester), amb una sonoritat que va de la música tradicional irlandesa fins al rock i més de deu anys sobre els escenaris, és un dels grups amb temes propis (amb tres discs editats) que integren el seu ampli catàleg d'artistes. També hi ha propostes com la d'Alaire, un grup de rumba folk fusió format per dones multiinstrumentistes de Catalunya, Andalusia i Irlanda, que reflexionen sobre l'empoderament personal o el feminisme; a més dels mataronins La Coixinera, que aposten per la combinació d’instruments tradicionals amb sonoritats i ritmes rock.

La formació Alaire, en un vermut musical. / DdG

En el catàleg de versions hi ha la 'big band' baixempordanesa The Funk Power Station, que va néixer amb l’objectiu d'homenatjar a les grans formacions i artistes de la història del funk, soul, disco i rhythm&blues (enguany actuen dins la programació del Black Music Festival a Girona); el tribut a Gato Pérez a càrrec de Noël Meya (Todos los Gatos son Pardos); o Downlight XXL, amb versions de cançons icòniques dels anys 70 fins l'actualitat. El seu catàleg també compta amb Coi Els Montgrons, un grup de versions de cançons tradicionals catalanes i de taverna amb una base acústica i una secció d’instruments de vents amb la gralla, la tenora i el saxo com a protagonistes.

Enguany, Bulaku Management també ofereix propostes per al públic familiar amb la Colla Pirata, by Pepet i Marieta, on combinen el repertori més familiar de Pepet i Marieta, noves composicions i versions piratesques de clàssics infantils amb balls, contes i jocs tradicionals.

Pel que fa als discjòqueis, les propostes van des d'Animal Show, amb una barreja de cançons catalanes, rumba, pop, rock i versions amb bases electròniques; a Dujey Martin, que aposta per l'electronic dance, el house i el reggaeton; passant per Celtic Dj’s com a colofó final de la festa major.

Celtic Dj’s, en una actuació organitzada per l'agència. / DdG

L’agència, que treballa sobretot per institucions públiques, ajuntaments i organismes oficials, s’adapta a totes les butxaques i espais, amb formats i propostes escèniques a mida.

L’assessorament també és un altre dels punts forts de Bulaku Management perquè cada esdeveniment sigui únic. Sempre, des de la proximitat, la passió per la música i la professionalitat del co-fundador de l’agència, Lluís Martí, i el gran equip de professionals que hi ha al darrera, per qui la producció d’esdeveniments no és només un negoci, sinó un art.