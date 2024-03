Està plenament acreditat el prestigi de la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava i la prova està en l’àmplia varietat d’embarcacions que s’exposen i es posen a la venda. Els amants de la navegació i els interessats en adquirir algun tipus d’embarcació saben que no poden passar per alt una visita a la mostra. Totes les embarcacions es posen a punt per a aquesta gran cita anual que coincideix també amb l’època de Setmana Santa i això atrau també més públic.

Les característiques de la Marina d’Empuriabrava, els gairebé 5.000 amarratges que disposa i la gran quantitat d’empreses nàutiques que hi ha establertes a la zona han propiciat que existeixi una bossa important d’embarcacions de segona mà, segons destaquen els promotors de la mostra. Enguany, el tipus d’embarcacions que es podrà visitar per a la venda en sec són embarcacions d’entre 4 i 10 metres d’eslora, pneumàtiques grans i petites i també motos d’aigua, segons s’ha difòs. A la zona d’aigua els visitants i interessats a fer alguna adquisició s’hi podran trobar velers i motores d’entre 7 i 18 metres d’eslora.

Pel que fa a estands i com ja fa més de 30 anys, la creperia Creps x Events, les oficines municipals de turisme i empreses relacionades amb el sector, ocuparan la zona comercial.

Part comercial

Els visitants que s’acostin aquests propers dies a Empuriabrava trobaran una gran varietat de motos nàutiques, tota mena d’embarcacions noves i d’ocasió, brokers professionals i embarcacions de 3 a 20 metres. Les principals empreses nàutiques de la demarcació de Girona, amb molt de pes de les de l’Empordà, tampoc faltaran a la seva gran cita anual.