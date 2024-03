La gran trobada nàutica

Un any més la marina d’Empuriabrava serà l’epicentre del sector nàutic amb la celebració de la Fira del Vaixell d’Ocasió que, aquest any, tindrà lloc del 23 al 31 de març. No hi ha millor aparador que aquesta fira que reuneix anualment les millors empreses que es dediquen a la venda i lloguer de vaixells. Els amants de la navegació ho saben i cada any la mostra reuneix un nombrós públic. El marc de la marina d’Empuriabrava també és un motiu d’atracció.

Segons han anunciat els promotors durant la darrera setmana del mes de març, del 23 al 31, novament empreses nàutiques de la província posaran a la venda més de 250 embarcacions d’una àmplia, gamma i varietat de models. «A sec o a l’aigua, les millor ofertes en embarcacions d’ocasió es trobaran exposades a la zona portuària de la Marina d’Empuriabrava», segons han explicat. Els promotors es mostren satisfets perque la «d’Empuriabrava és una fira consolidada que en la seva 34ª edició continua mostrant muscle». La prova és que al llarg de tota la seva trajectòria i en el transcurs dels anys, han estat més de 3.000 les embarcacions i motos d’aigua que s’han venut durant la Fira del Vaixell, una xifra que acredita el seu prestigi i consolidació en el sector nàutic.

Camí cap a la recuperació

Fins a l’any 2020 la Fira exposava anualment al voltant de 500 embarcacions, però la Fira va patir una aturada forçada per la Covid els anys 2020 i 2021, tal com expliquen els seus promotors a la web oficial de la mostra. «En tornar, el món havia canviat i el mercat d’ocasió, per diferents motius, havia patit un esgotament i la Fira ho va haver d’encaixar». Per aquest motiu, el retorn de la Fira va ser en petit format i amb algun que altre canvi notable com és el cas de la incorporació d’embarcacions noves.

L’any 2023 tot i no arribar a les xifres d’abans de la pandèmia, sí que es va notar un lleuger repunt i l’exposició va acollir 250 embarcacions i una representació de gairebé totes les empreses nàutiques més importants de la comarca. La fira obrirà portes al públic aquest pròxim dissabte 23 de març i restarà oberta durant tota la setmana de 10 del matí a 7 de la tarda fins diumenge 31 de març. L’entrada al recinte és totalment gratuïta.