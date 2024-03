El camp pendent de 572 milions

El projecte de pressupostos del Govern previa destinar 572 milions d’euros a mesures per transformar el sector agroalimentari, segons va informar el departament d’Economia i Hisenda. Entre d’altres partides, es preveien 87 milions per a ajuts al sector per garantir una cadena alimentària de proximitat i transformar el model agrícola, 11 milions per a la promoció i difusió dels productes agroalimentaris catalans i 25 més per a la recerca i desenvolupament tecnològic del sector, a través de l’IRTA. En total, el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural comptarà quan tirin endavant amb una despesa de 1.291 milions, un 5,6% més que al 2023, amb 68 milions extra, tot i que també inclouran polítiques energètiques o mediambientals.

El projecte de pressupostos preveia partides de despesa en diversos departaments que sumen fins a 654 milions d’euros, un 1,3% del total, per a l’acció rural, en la que s’inclouen iniciatives per l’ordenació, la reconversió i el suport als subsectors agraris i pesquers (388 milions), el suport a l’agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats (84 milions) o la modernització i millora d’estructures empresarials agràries i pesqueres (82 milions).

El gruix dels diners aniran al departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que rep 598 milions per a aquest tipus de polítiques, però també se’n pressuposten 44 per a Infraestructures de la Generalitat S.A. o per la promotora d’exportacions de productes agroalimentaris, PRODECA, que en rebrà 8.

Agricultura també es podria veure beneficiada de partides de recerca, desenvolupament i innovació, ja que per exemple es destinaran 65 milions d’euros a projectes d’R+D en ciència i tecnologia agroalimentària.

Segons informa el Govern, els pressupostos hauran de tenir quan entre d’altres prioritats promoure l’ús sostenible d’aigua de regadiu a través del foment de nous regadius d’alta eficiència i la modernització dels tradicionals. També s’estipula que es volen oferir ajuts «per a la millora de les estructures productives del sector primari, que impulsin la modernització de les explotacions i millores mediambientals, l’augment de la competitivitat i la sostenibilitat».

Preocupació pel futur

D’altra banda, la concentració progressiva del sector agrari a Catalunya ha reduït a més de la meitat les propietats que hi havia fa 40 anys. Segons el darrer cens agrari de l’INE disponible (2020), s’ha passat de 127.285 unitats el 1982 a 54.972 instal·lacions agrícoles i ramaderes, un 10% de les quals han desaparegut durant l’última dècada.

Repartida en menys mans, el 36% de la terra cultivada es concentra en el 3,5% de les explotacions, que tenen 100 hectàrees o més d’extensió. Tot i així, l’explotació més habitual segueix sent la petita (2 a 5 hectàrees) i més de la meitat no arriben a les 10 ha. D’altra banda, l’arrendament ja és el règim majoritari de tinença de la terra, amb un 55%, mentre la propietat ha caigut del 70% al 38% de les explotacions.