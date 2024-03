Males herbes sí que moren

Es tracta d’un malson per a molts dels jardins i espais verds. I ara, davant la greu sequera, encara es veuen més les males herbes i si un jardí està mal cuidat. Les males herbes -alguns naturalistes diuen que no es pot utilitzar aquest terme- també afecten alguns espais urbans públics. Unes males herbes sempre és sinònim també de manca de manteniment. Hi ha, però, remeis per eliminar-les.

L’eliminació de les males herbes és un problema comú en la jardineria i l’agricultura. Encara que les males herbes poden semblar inofensives, poden competir amb les plantes que desitgem conrear per l’aigua, els nutrients i la llum solar, la qual cosa pot afectar el rendiment i la salut de les nostres plantes. A més, algunes males herbes poden ser verinoses o al·lergògenes, la qual cosa pot ser perillós per a les persones i els animals que entren en contacte amb elles. Afortunadament, hi ha diverses maneres de controlar i eliminar les males herbes. Les més freqüents són:

Arrencar les plantes manualment des de l’arrel, és una forma efectiva de controlar les males herbes en àrees petites; no obstant això, pot ser una tasca tediosa i difícil per a àrees més grans.

Birba: és una tècnica agrícola que consisteix a remoure el sòl al voltant de les plantes per a eliminar les males herbes. Aquesta tècnica és efectiva perquè elimina les males herbes en la seva etapa de creixement primerenc i evita que es propaguin. La birba, es duu a terme a mà o amb eines com a aixades o rasclets.

Mulching: aquesta tècnica implica cobrir el sòl amb materials orgànics com a fulles seques, palla, escorça d’arbre o fins i tot periòdics vells. El mulching té altres beneficis, com millorar la retenció d’aigua del sòl i la fertilitat, a més de reduir l’erosió del sòl.

Herbicides: aquestes substàncies químiques estan dissenyades per a matar les plantes. Els herbicides es poden aplicar de manera selectiva, només en les males herbes, o de forma no selectiva, en totes les plantes. Els herbicides són efectius per a controlar les males herbes en àrees grans, però poden ser perjudicials per a les plantes i els animals beneficiosos si s’apliquen de manera incorrecta.

Controls: Aquests poden ser de tipus cultural (referits a les pràctiques agrícoles utilitzades per a prevenir el creixement de les males herbes, com: la rotació de cultius, el cultiu profund, la sembra de cultius de cobertura i la sega regular). O de tipus biològic, que són controls beneficiosos per al medi ambient i que implica l’ús d’organismes vius (bacteris, fongs i insectes) per a controlar les males herbes.

Vaporatge: consisteix a aplicar vapor d’aigua a alta temperatura per a matar les males herbes que existeixin.