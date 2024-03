Per tenir-ho ja tot a punt

Arriba el moment de tenir el nostre jardí a punt i amb tots els detalls necessaris per afrontar les noves estacions de primavera i estiu. Molts espais enjardinats mostraran ara la seva millor cara. La manca de pluges evidentment ha afectat a les condicions de molts jardins, tant privats com a públics, però a poc a poc es pot anar posant remei i aplicant mesures per mantenir un jardí en bones condicions.

La primavera és una època fantàstica per preparar el nostre jardí per a la temporada de creixement. El clima més càlid i les hores de llum més llargues fan que les plantes comencin a créixer i a florir. Aquí teniu alguns consells per ajudar-vos a preparar-lo adequadament. Per exemple, podem començar a decidir quin tipus de plantes volem al nostre jardí triant les que millors s’adaptin a les noves condicions climàtiques. Hi ha plantes que resisteixen millor la manca d’aigua i reg. La primavera és la temporada en la qual moltes plagues i malalties comencen a aparèixer. Per prevenir-les, podeu utilitzar insecticides i fungicides orgànics, així com garantir una adequada ventilació i espai entre les plantes.

Sovint l’arribada de l’estiu, és un moment delicat per a les nostres plantes, ja que l’excés de calor i l’abandonament de les mateixes en les èpoques de vacances poden provocar-les la mort.

Perquè sobrevisquin a aquestes altes temperatures i mantinguin un aspecte saludable, és necessari seguir uns consells senzills principalment pel que fa al reg, i és que durant l’estiu les nostres plantes necessiten un augment de la quantitat d’aigua per a estar perfectament hidratades.

És aconsellable a més, anar polvoritzant les fulles de dues a tres vegades al dia i allunyar-les de les fonts de calor, per la qual cosa traslladar-les a zones en les quals hi hagi ombra, els serà també de gran ajuda.

La millor hora per a regar-les és o bé a primeres hores del matí o últimes de la tarda, ja que així, a més d’evitar que l’aigua s’evapori ràpidament, evitarem l’efecte lupa que exerceixen els raigs de sol sobre les gotes d’aigua.

Una altra actuació que pot ser molt beneficiosa per a les nostres plantes és col·locar en els tests pedretes que actuaran de barrera protectora, evitant que els raigs de sol vagin directament a les seves arrels.

Si tenim diversos tests, podem així mateix ajuntar-les totes en un lloc i col·locar al costat un gibrell ple d’aigua, per a després cobrir-lo tot amb un plàstic. Això les ajudarà a anar absorbint a poc a poc la humitat.

Afegir a la terra fertilitzants que aportin els nutrients necessaris, serà una ajuda extra per a mantenir-les en plena forma.

I si marxem de vacances, no ens hem d’oblidar de deixar algun sistema de reg a degoteig en els nostres tests. Aquests seran l’alternativa més idònia per a donar-les l’aigua que necessiten cada dia.

Si tenim algun dubte sobre la quantitat d’aigua que necessiten les nostres plantes, el millor és buscar tota la informació possible sobre l’espècie de la qual es tracti, així com consultar en la nostra botiga de jardineria de referència.