Regar en temps de sequera

A hores d’ara ja tothom està més que conscienciat de la greu sequera que estem vivint a Catalunya des de fa mesos. Els pantans han arribat a mínims històrics, els rius van baixos, les rieres estan seques, les fonts públiques estan majoritàriament tancades... i cal aplicar mesures per estalviar tant com es pugui aigua. Però els jardins i espais verds i els terrenys agrícoles necessiten obligatòriament aigua.

Els boscos també han patit la manca de pluges. Els experts asseguren que mai fins ara havien mort tants d’arbres per manca d’aigua. Els arbres monumentals tindran una protecció especial donada la seva importància històrica. Està clar que plantes, flors, arbres i camps de cultiu necessiten aigua tot i la sequera. Per aquest motiu, cal prendre mesures i consciències. Si disposem d’un sistema de reg hem de poder controlar el consum de l’aigua i les hores de funcionament. A nivell domèstic, també podem aprofitar l’aigua sobrant de la dutxa per exemple per regar les plantes de casa. I per no malbaratar en excés podem fer servir una regadora o una galleda. D’aquesta manera limitarem l’ús de l’aigua i utilitzarem només la quantitat precisa.

Reg automàtic

Pel que fa al reg de jardins i espais verds tant privats com públics en el mercat hi ha empreses especialitzades en la instal·lació de sistemes de reg automàtic adaptats a les necessitats hídriques de cada jardí. I, ara més, que mai hi ha sistemes que s’adapten als actuals temps de restriccions i sequera extrema. Un sistema de reg automatitzat permet reduir el consum d’aigua. Les temperatures ara a la primavera i l’estiu afectaran greument les plantes i jardins. Per això, necessiten aigua. Els professionals del sector asseguren que els regs automatitzats de degoteig i els de micro-aspersió, que optimitzen l’ús de l’aigua i d’aquesta manera, es poden adaptar a tots els tipus de jardins i terrenys.

Per això, és important contactar amb els experts i els professionals de la jardineria perquè ens assessorin en cada moment de què necessitem per al nostre jardí. Els diferents sistemes s’adapten a totes les necessitats possibles i, en el terreny agrícola, també és possible implantar mesures.