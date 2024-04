La Fira de Primavera de Campllong arriba a la seva 40a edició com el gran referent del sector primari

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong arriba a la seva 40a edició reivindicant el valor de l'agricultura i el sector primari. El certamen, que se celebrarà del 5 al 7 d'abril, tornarà a convertir el municipi en l'epicentre del món rural gironí. En aquesta edició, que també vol posar l'accent en la situació climàtica, no hi faltaran dos dels grans reclams de la cita: el concurs morfològic de burro català, que enguany arriba a la seva 14a edició, i el de vaques de raça frisona.

Organitzada per l'Ajuntament i l'Associació de Fires i Festes de Campllong, la Fira de Primavera compta amb la col·laboració d'empreses, entitats i voluntaris. L'horari del certamen serà de 10 a 20h, i amb l'entrada també se'n regalarà una altra per visitar el Museu d'Eines Antigues del Camp i Oficis Tradicionals de Campllong.

Un moment del concurs de gos d'atura català, l'any passat. / Ajuntament de Campllong

Per commemorar l'aniversari, s'ha programat l'exposició "N'hem fet 40!", que repassa les quatre dècades d'història a través de fotografies. Una mostra que, com explica l'alcalde del municipi, Lluís Freixas, vol il·lustrar com al llarg dels anys la fira s'ha convertit en un "èxit col·lectiu de Campllong". El certamen va néixer l'any 1982 i des d'aleshores s'ha celebrat any rere any a excepció de les edicions del 2020 i el 2021, que es van haver de suspendre per la irrupció de la pandèmia.

Un centenar d'expositors i més de 50 activitats

La Fira de Primavera comptarà amb un centenar d'expositors, una trentena d'activitats i una vintena de mostres i exposicions, des de demostracions de feines vinculades al camp a concursos, passant per estands comercials i parades d'artesania i d'alimentació. Entre els clàssics, el certamen acollirà la 27a trobada de tractors antics, el 25è concurs de paletes, el concurs de gos d'atura català, una exhibició de batre i una altra de tallar troncs.

La trobada de tractors antics, en l'anterior edició del certamen. / Ajuntament de Campllong

També s'ha programat una trobada de puntaires, el 19è concurs de pintura ràpida, el 16è concurs de ratafia, el 9è torneig de bitlles catalanes, així com l'actuació de la colla gegantera i un outlet d'antiguitats. A més, la Fira de Primavera tornarà a acollir una exhibició d'agility i una altra de gossos policia (amb les unitats canines de Girona, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols i Caldes de Malavella). També es podrà veure una exhibició de doma natural i una altra de volteig de competició.

Visitants passejant per la fira comercial. / Ajuntament de Campllong

El programa per aquesta 40a edició també incorpora novetats. Dissabte a la tarda es faran jocs de cucanya amb cavall i, al llarg de tot el cap de setmana, les famílies de la nova escola de Campllong organitzaran una petita fira amb parades i tallers de planter d'enciams i herbes aromàtiques.

En total, més de 40.000 metres quadrats d'extensió per tornar a convertir Campllong en l'aparador del món agrícola i comercial de les comarques gironines.

Un sector "estratègic pel país"

El certamen vol posar en valor la importància de l'agricultura i la ramaderia. "El sector primari és estratègic pel país", subratlla l'alcalde, que afegeix que "la fira també ens permet demostrar i ensenyar a tots els visitants que la pagesia és necessària pel nostre dia a dia".

La fira també oferirà esmorzars, dinars i berenars. / Ajuntament de Campllong

Campllong també és sinònim de cargols. Per aquest motiu, a la carpa on s'instal·larà el bar-menjador (on també se serviran esmorzars, dinars i berenars) s'oferirà als visitants la opció de complementar el menú de migdia amb una llauna de cargols.

Conscienciació climàtica

En aquesta edició, la Fira de Primavera de Campllong també vol posar el focus en la situació climàtica -marcada per la sequera- i la necessitat d'avançar cap a energies sostenibles. Per això hi haurà estands d'energies renovables i de models de reutilització de l'aigua. A més, les institucions disposaran d'un espai per conscienciar sobre la importància del reciclatge. També com a novetat, diumenge al matí s'ha programat un escape room al carrer -per tot el recinte del certamen- centrat en el medi ambient i la sostenibilitat.

Jornada tècnica ramadera

Abans del cap de setmana, la Fira de Primavera ja escalfarà motors divendres 5 d'abril amb la celebració de la jornada tècnica ramadera. Enguany s'han programat tres ponències: una primera dedicada a la identificació electrònica i a la monitorització de les explotacions; la segona, centrada en el Pla Sanitari Integral, i la tercera, sobre el Sistema Integral de Gestió d'Explotacions (SIGE).