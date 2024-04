Les ulleres, la clau per aconseguir «la personalitat que et defineix»

«Abans si portaves ulleres et deien quatre ulls, ara volem trencar amb els prejudicis i transmetre que portar ulleres és xulo», asseguren la Mònica i la Maria, dues enamorades de les ulleres amb més de 25 anys d’experiència en el sector que fa dos anys -el 19 d’abril bufaran les espelmes del seu segon aniversari- es van unir per crear l’Òptica Moma de Bescanó, situada al carrer Major 130.

Lluny de limitar-se a despatxar, la seva prioritat és oferir als clients una experiència: «Venem ulleres, sí, però els acompanyem en aquest procés d’elecció, des del punt de vista tècnic, amb un servei d’optometria amb aparells d’alta tecnologia, fins l’assessorament d’imatge, perquè tothom pugui aconseguir el look que busca i la personalitat que el defineix». I és que les ulleres, defensen, també són això: un complement de moda. De fet, saben bé de què parlen, ja que van començar a fer les seves primeres passes amb un bloc de moda on connectaven les seves dues grans passions: les ulleres i la moda. Ara, volen ajudar als clients a reinventar-se a través de les ulleres.

Un estil divertit i original

L’objectiu és perdre la por i atrevir-s’hi. Per això, aposten per un estil divertit i original d’ulleres, amb un ampli ventall de muntures que s’allunyen dels models més convencionals, donant protagonisme a les formes i als colors «diferents». La gran majoria de les marques amb les que treballen són independents, amb models dissenyats a Catalunya, com Woodys, Kaleos o Löla. També incorporen marques i dissenys internacionals, que escullen cada any personalment a la fira òptica Silmo de París.

La Mònica i la Maria són molt actives a les xarxes socials, un altaveu que fan servir d’aparador per presentar -amb grans dosis d’humor- les últimes novetats i tendències del mercat, així com també per fer pedagogia i difondre consells per mantenir una bona salut visual. L’objectiu: crear una comunitat d’amants de les ulleres.