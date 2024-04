El Casino Menestral organitza l’1 de maig la fira més concorreguda

El primer de maig, com és tradició, el Casino Menestral organitza la seva famosa fira de l’1 de maig; una fira que atrau més de 100.000 visitants i que aplega múltiples fires en una: la fira del dibuix i la pintura, enguany amb una nova fira de noves tendències artístiques i art digital, la fira de les petites editorials, la fira del Brocanter, la de l’artesania, la del mercat, la de l’alimentació, la de la cervesa artesana, la del col·leccionisme; amb tallers, concerts, disc jockey, programes de ràdio, tot plegat en un mateix escenari: el casc històric de la ciutat de Figueres.

Paral·lelament hem convocat una associació de dibuixants i pintors que aniran retratant els escenaris de la fira al mateix temps que discorre, els urban sketchers. Aquest any també com a novetat, ocuparem amb més artesania la superfície de la plaça de la Palmera i ens estendrem pel seu perímetre. Hi haurà tallers per a nens i nenes a la placeta baixa de la Rambla i una fira de cervesa artesana perquè els pares es deleixin mentre els seus fills aprenen antics oficis i altres activitats artesanes.

A la zona de la plaça Ernest Vila, els comunicadors Carles Pujol i Josep Serra ens oferiran un “Tardeo” musical punxant en directe amb el glamour de Radio Cassete Night. Per amenitzar hi haurà la barra del Cafè Casino i tota la plaça quedarà encerclada d’artesans.

Per no perdre-s’ho

Una fira que aplega artesania, alimentació, noves tendències artístiques, pintura, llibres, tallers, dancing, gastronomia i concerts? És una bogeria meravellosa i una oportunitat de veure la ciutat en tota laseva esplendor cultural. Qui voldria perdre-s’ho?

El Casino Menestral Figuerenc vol mantenir viu l’esperit de l’associacionisme popular com a valor humà de fraternitat; actuar com el cor de la cultura figuerenca, promovent actes culturals de tota mena com porta fent des de la seva fundació l’any 1856.