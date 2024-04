La cultura popular guanya pes

Els actes populars i culturals tenen molt protagonisme en les festes figuerenques. El programa oficial està farcit d’esdeveniments tradicionals i populars que, cada any, atrauen molt públic. Carrers i places de Figueres viuran amb intensitat diversos actes d’aquestes característiques.

Els gegants i altres elements de la faràndula popular seran presents en diferents esdeveniments al llarg d’aquests dies de festa. I no poden faltar els gegants més populars que, a més, celebren una efemèride molt especial: les figures de Gala i Dalí compleixen 25 anys. Per aquest motiu, el pròxim 5 de maig, tornaran a desfilar pels carrers de Figueres després d’una intervenció al taller on van néixer.

Les dues figures geganteres tan populars i lligades a Figueres, participaran a les Fires de la Santa Creu per commemorar aquest aniversari al costat d’un convidat especial, el capgròs Don Paco, figura propietat de la Fundació Francesc Pujols de Martorell. La celebració, segons es va anunciar fa uns dies, s’emmarca en la trobada gegantera organitzada per la colla de Figueres, amb la participació de representants de Castelló d’Empúries, Le Soler, Martorell, Navata, Peralada, Roses i Vilaür.

Dalí i Gala han tornat aquest any al taller El Drac Petit de Terrassa, on van néixer de les mans de l’artista Jordi Grau. Allà, per primera vegada, les figueres cedides per Amics dels Museus Dalí a la ciutat de Figueres han estat repassades per lluir al màxim durant l’any del seu 25 aniversari i per participar en els 50 anys del Teatre - Museu Dalí.

El retrobament amb Don Paco, apadrinat per la resta de colles geganteres, es produirà a la plaça Gala – Salvador Dalí el 5 de maig, a partir d’1/4 de 12 del migdia, per rememorar les visites que filòsof Francesc Pujols va fer a Figueres.

L’aniversari dels gegants Gala i Dalí es complementarà amb una exposició aquest estiu a l’oficina de Turisme de la plaça de Sant Pere, a la seu de la delegació a l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. La mostra compta amb la col·laboració d’aquesta entitat i del fotògraf Jordi Meli.

Un nou llibre

Aprofitant aquests dies de festes també es farà un esdeveniment especial lligat a la cultura popular dels gegants. Amics dels Museus Dalí ha programat també per les Fires la presentació del nou llibre de Max Pérez, «Figueres, ciutat de genis: Dalí, Deulofeu, Monturiol, Fages de Climent, Pujols i el rei Micomicó» (Editorial Cal·lígraf) i la celebració del vint-i-cinquè aniversari dels gegants Dalí i Gala.

El nou llibre Figueres, ciutat de genis, ideat a partir d’una visita guiada promoguda per Amics dels Museus Dalí, endinsa el lector en altres pensadors figuerencs i catalans que van tenir una forta influència en Salvador Dalí: filòsofs admirats i reivindicats per l’artista, i integrats en la seva cosmovisió. L’acte de presentació tindrà lloc el pròxim 2 de maig, a les set de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, casa familiar de Narcís Monturiol.