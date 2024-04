Que no s’aturi la música!

La música en les seves diferents disciplines juga un paper molt destacat en tota festa major. A Figueres també ho tenen molt clar i, per aquest motiu, han programat una gran varietat d’estils musicals per a satisfer a tot el públic. Tant grans com a petits trobaran el seu espai musical.

Un dels espais destacats on es concentrarà la major oferta musical és el Parc de les Aigües. Concretament, del 26 d’abril al 5 de maig passaran diferents formacions i grups amb estils totalment diferents. Obrirà el cicle d’actuacions DJ Ryna, la punxa-discos figuerenca, habitual ja de molts festivals. Serà el divendres 26, a partir de les 10 de la nit. L’endemà arribarà el torn del Pony Pisador. A partir de les 11 de la nit pujaran a l’escenari per presentar el seu nou disc que porta per títol Ocells. La mateixa nit està programada l’actuació del grup de versions Banda Neón.

Nits musicals

Un dels plats forts serà el dimarts 30 d’abril, a partir de 2/4 de 12 de la nit, amb el concert que oferiran Els Catarres, una de les formacions catalanes que atrau més públic. També la mateixa nit està prevista l’actuació de Les Que Faltaband, el grup de veus femenines que ofereixen també versions. El dijous 2 de maig, a partir de les 10 de la nit, el Parc de les Aigües acollirà a l’escenari el grup de música urbana 31 FAM. Serà una nit urban local amb Gringo MP, Killu Katala, Mikel, Makro, No Value i Maken Row Party. El divendres 3 de maig, a les 11 de la nit, arribarà l’esperada Festa Flaix. Els dj’s de Flaix FM oferiran les seves millors versions.

La programació musical de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres seguirà el 4 de maig, a les 11 de la nit, amb el concert de la banda de punk combatiu, Boikot. El grup madrileny és un dels més destacats del panorama de la música punk i té molts seguidors que, de ben segur, no es voldran perdre el concert. La mateixa nit tindran el seu espai Serial Killerz.

Altres espais

Però la música també es concentrarà en altres espais de la ciutat. Per exemple, el dia 2 de maig, a 2/4 de 9 de la nit, al Cafè del Casino hi actuarà Toni Gafarot. El dimarts vinent 30 d’abril, a les 8 del vespre, i a la plaça Catalunya també hi haurà un concert multitudinari. Concretament, el que protagonitzarà l’Orquestra Di-Versiones. Una nit on la diversió i el bon ambient musical està plenament assegurat. I posteriorment, i al mateix espai, està prevista el concert Hola Raffaella. Es tracta d’un tribut a la cèlebre cantant italiana en un espectacle on es combina la música i el ball en directe. Un dels concerts esperats durant les festes figuerenques és el que portaran a terme el dimarts 30 d’abril, a 2/4 de 7 de la tarda i al Casino Menestral Figuerenc, els professors de l’escola de música del centre. El 28 d’abril també l’Orquestra del Casino Menestral Figuerenc, actuarà, a les 7 de la tarda a l’Auditori dels Caputxins.