Descobreix el món de l’equitació ben a prop de casa gràcies a ACEEGi

Aquest estiu, inscriu el teu menut/da als casals d’estiu de les hípiques ACEEGi, una oportunitat per conèixer aquests animals que els canviarà la vida.

La pràctica de l’equitació implica nombrosos beneficis a tots nivells:

fomenta l’esport recreatiu, millora els vincles d’amistat, respecte i empatia. Físics: estimula el sistema sensorial i psicomotriu, millora el moviment, l’equilibri i la coordinació i afavoreix una bona postura corporal.

estimula el sistema sensorial i psicomotriu, millora el moviment, l’equilibri i la coordinació i afavoreix una bona postura corporal. Comunicatius: millora la comunicació verbal i no verbal, desenvolupa la comunicació en grup i crea un nou vocabulari.

millora la comunicació verbal i no verbal, desenvolupa la comunicació en grup i crea un nou vocabulari. Cognitius: millora l’autoestima i la confiança, la capacitat d’atenció i concentració i incrementa l’autonomia i capacitat multitasca.

Si vols descobrir una nova manera de relacionar-te, un esport apte per a tothom i per a totes les edats, l’equitació és la millor opció.

No cal practicar l’alta competició, existeixen moltes opcions: extraescolars, treball peu a terra, rutes enmig de la natura, classes d'iniciació o perfeccionament com a esport principal, hipoteràpia, teràpies i intervencions assistides amb cavall, competicions territorials fins a la preparació com a disciplina olímpica.

O el simple moment de calma i tranquil·litat acaronant un cavall o poni, tot això és equitació.

T’animes a descobrir-ho?

Descobreix també més detalls al seu instagram aceegi_gi