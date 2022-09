Descripció

Inici de les Festes del Tura amb la cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques i la resta de faràndula de la ciutat. Les diverses figures que hi participen sortiran de l’Hospici i recorreran els principals carrers del Nucli Antic. Segons la previsió meteorològica, l’acte es podria suspendre o escurçar. Qualsevol modificació s’anunciarà a través de les xarxes socials.

Horari

17:45 h

Lloc

L'Hospici

Concentració de les bandes de la Tamborrada

Descripció

Els Marrinxos conviden a tothom, grans i petits, a sortir de nou al carrer amb un instrument de percussió i acompanyar les bandes. Que tremolin els carrers d’Olot, la Tamborrada ja és aquí!

Horari

19.45 h

Organitza

Marrinxos

Lloc

De la plaça del Mig al Firalet

Cant de la salve i ofrena floral

Horari

20 h

Organitza

Flor de Fajol

Lloc

Santuari del Tura

Tamborrada

Descripció

Després de 2 anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia, torna la Tamborrada dels Marrinxos. Les bandes de percussió de la ciutat tornaran a fer ressonar els seus tambors al carrer tot esperant l’esclat del Volcanet al Firalet.

Horari

20.30 h

Organitza

Marrinxos

Lloc

Firalet

Pregó de Festes del Tura 2022 a càrrec de Tavi Algueró i Àngel Rigall

Descripció

Enguany els artesans de la faràndula seran els encarregats d’inaugurar la festa major. Els artistes i escultors, Tavi Algueró i Àngel Rigall fa gairebé 30 anys que modelen, pinten i, en definitiva, pareixen gegants i cabeçuts. Des del Porc i el Xai el 1994 fins als actuals capgrossos de Sant Jaume de Llierca. Per les seves mans hi han passat i nascut una vuitantena de figures faranduleres. Totes elles porten el seu segell, un segell olotí.

Horari

21 h

Lloc

Balcó de l'Ajuntament d'Olot

Esclat del Volcanet

Descripció

Un cop s’hagi acabat el pregó, tindrà lloc l’esclat del Volcanet, a càrrec de la pirotècnia Estalella.

Horari

21.30 h

Lloc

Firalet

Cercavila i ball del Porc i el Xai

Descripció

Un cop finalitzat l’esclat del Volcanet, cercavila del Porc i el Xai, des del Firalet fins a la plaça Campdenmàs. En arribar-hi, ball del Porc i el Xai.

Horari

21.45 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Del Firalet a la plaça Campdenmàs

Sultans of Swing

Descripció

Sultans of Swing, és una banda de músics professionals que va debutar l’any 1999 al Mercat de la Música Viva de Vic, que s’han reunit per la seva devoció a Dire Straits i Mark Knopfler als quals dediquen un tribut amb una acurada selecció dels millors temes de la seva discografia respectant fidelment el so de la banda original. Els músics de la banda han col·laborat amb Big Mama, Raimundo Amador, Joan Manuel Serrat, Santiago Auserón, O. Mondragón, Julien Vaughan, Angela Brown, etc.

Horari

23 h

Lloc

Plaça Major

El Pony Pisador

Descripció

El Pony Pisador és un grup de cinc joves de Barcelona que mescla músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i despreocupat, però treballat amb cura. El bon humor del Pony Pisador és contagiós: els seus espectacles són variats i imprevisibles, perquè entre riures i bromes amb el públic, a cada concert passen coses que ningú esperava. Els agrada la música tradicional celta i les cançons marineres, però als seus concerts hi trobareu sons de molts indrets diferents.

Horari

23 h

Lloc

Firal

CXK

Descripció

CXK és el pagès del Rouergue que canta al desert de Califòrnia. El duo s’inspira en el ball occità barrejat amb el stoner rock per obtenir un resultat potentment arrelat, com un cop de puny. Un, impulsat pel plaer visceral de cantar en una llengua menyspreada i l’altre, per la necessitat d’arriscar la vida a cada cop de baqueta, s’adrecen al públic a la manera d’un ON/OFF frontal. Per què cantar en occità? A CXK li agrada respondre amb una altra pregunta: “Per què seria més normal cantar en anglès quan un de nosaltres va néixer a Dordogne i l’altre a Aveyron?”.

Horari

23.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

The Bazaga's

Descripció

The Bazaga's és una coneguda i consolidada banda de rock a Catalunya sumant més de 100 concerts anuals. Durant el seu espectacle, la banda versiona èxits dels Eagles, Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Queen, The Police i d’altres bandes de rock & roll, de forma acurada i amb una altíssima qualitat musical, amb el màxim respecte i admiració als autors homenatjats. The Bazaga’s ofereixen un espectacle ple d’energia, sentiment i passió, amb una increïble posada en escena, fent que el públic visqui una experiència inoblidable.

Horari

01 h

Lloc

Plaça Major

Orquestra Maribel

Descripció

Orquestra Maribel és un dels grups de versions més coneguts a les comarques gironines. La banda farà embogir a tot el públic amb un repertori que rememora els hits més ballats en la dècada dels vuitanta, tot combinat amb els temes més actuals. L'Orquestra Maribel és la història d'un carnisser que volia ser cantant. Maribel és el resultat de quan uns músics s'uneixen per ambientar la festa d'uns amics. I sense pensar-ho, el garatge es converteix en la plaça Major. A la plaça t'adones que qui balla també somriu. I llavors mires... i descobreixes que el carnisser té el micro, però qui canta és la plaça.

Horari

01 h

Lloc

Firal

Maleducazione Alcolica

Descripció

Provinents de Tuscia, Itàlia, són una de les bandes més interessants del panorama musical d’aquell país. Amb 10 anys de carrera, centenars de concerts i a punt d’editar el seu quart disc, Chiacchere da Bar, han aconseguit crear una marca personal basada en una mescla festiva d’ska i early reggae amb influències de la música balcànica i del punk. Aquesta enèrgica combinació es tradueix en directe en tonades optimistes alternades amb riffs de guitarres distorsionades i una secció de vents potent i imponent. Convertits en una presència habitual a festivals italians, el grup també ha començat a fer-se un nom a Alemanya, Suïssa, Àustria, Bèlgica i República Txeca, països on giren amb freqüència.

Horari

01.30 h

Lloc

Plaça de Campdenmàs

DJ’s Albert Zambrano, Ale Cruz i Soundtexx

Descripció

Aquests tres deejays locals tancaran la primera nit de les festes, tothom qui ha passat algun cop per l’Stromboli o per les festes de Carnaval, Nadal o Cap d’Any al Pavelló Firal sap que les seves sessions es caracteritzen per l’energia que desperten i la seva gran selecció de temes.

Horari

03.30 h

Lloc

Firal