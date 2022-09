Descripció

Missa per les intencions de les parròquies d’Olot i per la societat del Centre Catòlic. Presidirà mossèn Pere Domènech.

Horari

8 h

Organitza

Pabordes del Tura

Lloc

Santuari del Tura

Missa solemne concelebrada i processó amb la Verge del Tura

Descripció

Missa i posterior processó amb la Verge del Tura, acompanyada dels gegants, cabeçuts, cavallets i Cap de Lligamosques, amb la cobla La Principal d’Olot i la participació dels pabordes del Tura, fins a la plaça Major. Una vegada acabada la processó, els gegants, cabeçuts i cavallets es dirigiran en cercavila fins a la plaça Major per iniciar el ball.

Horari

10 h

Organitza

Pabordes del Tura

Lloc

Santuari del Tura

Gina Gingers Birthday Party

Descripció

Lectura teatralitzada d’un conte en anglès.

Horari

10.30 h

Organitza

Kids & Us

Lloc

Plaça Pia Almoina

Repic de campanes de Festa Major

Descripció

Durant segles, a Catalunya, les festes majors s'han anunciat amb el so de les campanes. Els seus tocs formen part de la nostra cultura i identitat i, per això, han estat declarats Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Aquest any Olot tornarà a fer sonar les campanes de forma manual per anunciar les Festes del Tura mantenint viu així aquest patrimoni immaterial de la ciutat. El repic de festa anirà a càrrec de Xavier Pallàs, que interpretarà els tocs des del campanar de Sant Esteve d'Olot amb la cadira de campaner.

Horari

11 h

Lloc

Església de Sant Esteve

Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel

Horari

12 h

Organitza

Colla Gegantera de Sant Miquel

Lloc

Pati de l’antic Hospital Sant Jaume

Ball i cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets

Descripció

Ball a la plaça Major dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques, amb La Principal d’Olot. Tot seguit, cercavila fins a l’Hospici.

Horari

12 h

Lloc

Plaça Major

3×3 per la Igualtat

Descripció

Torneig de bàsquet en format 3×3. Fes un equip mixt i contribueix a la lluita per la igualtat en l'esport! Les inscripcions es faran via internet al compte d’Instagram @Joventolot. El preu de les inscripcions és de 8 euros per equip. Hi haurà premi per a l'equip guanyador.

Horari

16.30 h

Organitza

Jovent Republicà d’Olot

Lloc

Parc Miquel Martí i Pol

Simultànies d’escacs

Descripció

Partides simultànies d’escacs a càrrec del gran mestre Georgià Levan Aronshizde. La participació és gratuïta oberta a tothom. | En cas de pluja, al local del Club Escacs Olot

Horari

17 h

Organitza

Club Escacs Olot

Lloc

Firal

Ball del Porc i el Xai

Descripció

Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera i, tot seguit, cercavila fins a la Residència del Tura.

Horari

17 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Pati de l’antic Hospital Sant Jaume

Plaça Electrònica | Afrikan Warriors i Tucsound

Descripció

Per primer cop a les Festes del Tura podrem gaudir d’una festa a l’estil soundsystem. Dos col·lectius de l’àrea de Girona, Afrikan Warriors i Tucsound, ompliran la plaça d’energia i bones vibracions amb els seus altaveus autofabricats i la seva música reggae.

Horari

De les 17 h a les 23 h

Lloc

Passeig de la Muralla

VII Campionat mundial de pedra, paper, tisora

Descripció

Amb aquest tradicional joc de mans els participants demostraran la seva habilitat, en equips de tres persones. Caldrà apuntar-se a partir de 2/4 de 5 allà mateix. | En cas de pluja, sota les voltes de la mateixa plaça del Mig

Horari

17.30 h

Organitza

Els Murruts

Lloc

Plaça del Mig

Lali BeGood

Descripció

El Jardí Secret és el nou espectacle familiar amb que Lali BeGood aconsegueix tocar a grans i petits amb temàtiques com la importància d’equivocar-se, la gestió de les emocions, l’estar aquí i ara, la grandesa de l’amor, l’excés de materialisme, entre altres. Amb el multiestil com a bandera anirem del funky al reggae, de l’ska al rock, del pop al dixieland i del folk a la música balcànica. Una bona sessió de love’n’roll en família!

Horari

18 h

Lloc

Firal

Ball del Porc i el Xai

Descripció

Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera i, tot seguit, cercavila fins a l’església de Sant Esteve.

Horari

18 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Residència del Tura

Rosari i missa

Horari

18.30 h

Organitza

Pabordes del Tura

Lloc

Santuari del Tura

Concert de Festa Major | Orquestra Meravella

Descripció

L'Orquestra Maravella neix a Caldes de Malavella durant la primavera de l'any 1951. Els primers anys els passen, pràcticament, actuant a l'estranger i d'aquí el nom d'orquestra internacional. Actualment, amb 17 components a l’escenari, 4 cantants, 13 músics i un bon equip tècnic professional és una de les formacions orquestrals en actiu més grans del nostre país. Això els permet oferir un extensiu ventall musical amb totes les garanties d’un bon espectacle i amb la qualitat d’una diversió assegurada.

Horari

18.30 h

Lloc

Plaça Major

Pujada del pilar caminat

Descripció

Tot seguit, es desfilarà cap al santuari del Tura a fer la tradicional ofrena dels Xerrics d’Olot a la Mare de Déu.

Horari

20 h

Organitza

Xerrics d’Olot

Lloc

Plaça d'Esteve Ferrer

Sardanes

Descripció

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. | En cas de pluja, a les voltes de la Plaça Clarà

Horari

20 h

Lloc

Plaça Pia Almoina

Ball del Porc i el Xai

Descripció

Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera.

Horari

20 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Mos de Tropes

Descripció

Sopar popular amb Rumba. Els tiquets es poden comprar a Can Ferrer fins al dia 3 de setembre. Places limitades.

Horari

20.30 h

Organitza

Almogàvers Garrotxins i Els Murruts

Lloc

Plaça de la Font de l'Àngel

Ball d’en Tim

Descripció

Per primera vegada el nou gegant del Faràndula Ràcing Team sortirà per Festes. El seu ball, desenfrenat i divertit, convida grans i petits a participar-hi. Paperets, llum, música… en Tim és una capsa de sorpreses.

Horari

21 h

Organitza

Faràndula Ràcing Team

Lloc

Plaça de Can Saus

Lal'Ba

Descripció

Lal’Ba és música urbana d’arrel: beats, swag, caramelles i garrotins. La seva proposta sona a reggaeton, a trap i a música electrònica amb lletres que parlen de sentiments i històries quotidianes i atemporals que interpel·len a cadascuna de les persones que s’hi acosten. Lal’Ba va començar com un passatemps, però ja és el principal projecte d’en Ferran, de l’Alba i d’en Lluís, que han seduït un exèrcit de seguidors que no para de créixer al Montserratí, que és casa seva i una reivindicació on omplen concerts de gom a gom.

Horari

22 h

Lloc

Firal

Ball de Festa Major | Orquestra Meravella

Horari

23 h

Lloc

Plaça Major

Plaça Electrònica | Carpa Blanca

Descripció

Carpa Blanca és un col·lectiu de joves de la Vall del Llierca que fa més de dotze anys que estan en actiu. Es presenten per primera vegada a les festes del Tura amb un públic consolidat i amb una marca musical que té com a pilar l’electrònica amb el vessant més alternativa. La filosofia de Carpa Blanca sempre ha estat compartir allò que més els hi agrada, buscant un ambient inclusiu tant musicalment com socialment. En les seves sessions trobareu diferents subgèneres electrònics com techno, drum’n’bas, hardtek i psytrance.

Horari

De les 23 h a les 05 h

Organitza

Carpa Blanca

River Omelet

Descripció

River Omelet, és un grup de música folk del barri de Gràcia d’arrels en la música popular irlandesa però amb pinzellades indie pop. Les seves cançons sovint són tractades des d’un punt de vista lleugerament fantàstic, on l’oient pot desconnectar de la realitat mentre continua empatitzant. Les lletres combinen trets urbans amb elements de la natura, on la ciutat representa el món real i la natura és la part més meravellosa.

Horari

23.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Turinada

Descripció

No hi ha Festes del Tura sense Turinada. Enguany recupera el format original: un recorregut de dues feixes que caminarà per carrers emblemàtics del Nucli Antic. Xarangues, batucades i altaveus acompanyaran milers de persones cap al Ball de l’Hora. Col·labora: Murruts i Almogàvers

Horari

00 h

Organitza

Faràndula Ràcing Team

Lloc

Plaça del Mig

The Tyets

Descripció

The Tyets venen de Mataró amb un nou estil sota el braç: “el trapetón”. O, el que és el mateix: una barreja de trap i reggaeton sovint fusionats amb ritmes llatins, tot en català. Lluny, però, de servir-se de lletres i referències pròpies d'aquests estils musicals, els The Tyets opten per lletres fàcilment digeribles amb un punt còmic i amb referències a situacions i vivències quotidianes a les quals tothom pot empatitzar.

Tot i que beuen directament dels ritmes urbans, The Tyets donen una volta a tot el que s'està fent a casa nostra dins l'urban i van més enllà incorporant nous sons i apostant sovint per una sonoritat més pop. The Tyets són els creadors de molts dels hits estiuencs d'aquests últims dos anys i ja formen part de la realitat col·lectiva de casa nostra amb cançons de tornades ben enganxoses aportant aire fresc dins de l'escena i acostant-se a un ventall de públic més ampli. Per molts és la cara amable del trap. El grup pujarà a l’escenari gràcies al suport de les empreses NOEL i MARLEX.

Horari

00 h

Lloc

Firal

Xarim Aresté

Descripció

Amb una trajectòria musical plena de ports, transbords i agermanaments, Xarim Aresté torna ara als escenaris posant la llenya al cor del seu propi univers. El cantautor confessa que rere aquest disc només hi havia sentiment. Cap concepte. Ni una sola idea o proclama. Només entranyes. Amb això n’ha tingut prou per estirar el fil. Perquè resulta que el saber no naix de cap raonament. El saber només és una sensació interna. Una subtil remor d’aigües indistingible de nosaltres mateixos. I d’igual manera, ningú no pot separar la vida de l’art.

Horari

01.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Ball de l’Hora

Descripció

Una hora de música, ni més ni menys, en el carrer més sagrat de la ciutat. El Ball de l’Hora és el punt final de la Turinada i un dels actes més populars de les Festes del Tura. Centenars de persones s’hi reuneixen des de fa anys per cantar, més junts que mai, els èxits musicals de l’últim any.

Horari

02 h

Organitza

Faràndula Racing Team

Lloc

Carrer Baix del Tura

Doble & Hugsound ft. Basement Band

Descripció

Doble és un jove artista que va iniciar la seva carrera en 2018 i que, al costat del seu productor Hug Sound, busca un so propi dins de la música urbana. Basat en referències musicals molt diverses, Doble treballa amb ritmes molt típics del rap, combinats amb les últimes tendències de la música urbana. Amb un EP i diversos singles ja publicats, Doble ha pogut col·laborar amb artistes com Lupita’s Friends, Soukin, Carrion i Oques Grasses. Ara ens presenta Vida Lenta, el seu nou disc.

Horari

02 h

Lloc

Firal

Engegada d’ànecs

Descripció

Si no hi ha mercat, no hi ha tancada. Però, per als ànecs, a les tres encara no és hora d’anar a dormir. Per això, un cop acabat el Ball de l’Hora, en Tim i la xaranga Bufant Fort iniciaran una cercavila que conduirà els assistents fins a la Festa del Barret al Firal. Només cal deixar-se portar.

Horari

03 h

Organitza

Faràndula Racing Team

Lloc

Del Carrer Baix del Tura al Firal

Festa del Barret amb Dj’s Àngel i Dimoni

Descripció

El dia de la patrona s’acaba al cel… o a l’infern? El que està segur és que es tancarà amb la Festa del Barret i els èxits dels 2000’s. Els posadiscos Àngel i Dimoni oferiran una nit per recordar a ritme de Canto del Loco, Shakira, Oreja de Van Gogh, Pitbull o Gigi D’Agostino, entre molts altres.

Horari

04 h

Lloc

Firal