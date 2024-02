El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Ariadna i el Minotaure".

Dramatúrgia: Ariadna Chillida. Direcció: Anna Estrada. Repartiment: Ariadna Chillida, Júlia Genís i Júlia Cruz. Producció executiva: Teorema Teatre.

La vida d’Ariadna canvia radicalment després d’una nit. Una nit i prou. Ariadna s’ha perdut dins el laberint, i no es troba, no la troben. No recorda, no pot recordar, no vol recordar. El seu entorn més proper prova de conviure amb una realitat feixuga que els va consumint lentament. A ells i a ella. Què va passar aquella nit per fer-la caure en l’abisme del que no pot sortir?

"Ariadna i el Minotaure" es un peça de creació pròpia que explica com a partir d'una experiència traumàtica es desencadenen una sèrie de processos psicològics, físics i socials que molt sovint ens són aliens com a individus i com societat. L’obra beu de la cultura punk generant així un contrapunt amb l’atmosfera poètica que engloba la peça.

Diumenge 10 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 7 de març. Promoció limitada.