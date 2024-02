El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Jo, travesti" .

Idea original: Roberto G. Alonso. Dramaturgia i direcció: Josep Maria Miró Intèrprets: Roberto G. Alonso i Jordi Cornudella.

Jo, travesti és una alterficció sobre el transvestisme que reivindica l’art i cultura travesti i la figura de transformistes i imitadors d’estrelles amb una llarga tradició a casa nostra al llarg de tot el segle XX i fins als nostres dies. L’autor Josep Maria Miró, com si es tractés d’un acte de transformisme dramatúrgic, escriu una autoficció a partir de la biografia de Roberto G. Alonso que ens permetrà acostar-nos a noms capdavanters i transgressors com Mirko, Derkas, Leopoldo Fregoli, Edmond de Bries, Asensio Vidal, Pirondello, Ocaña, Violeta la Burra, Carmen de Mairena o Ángel Pavlovski, entre d’altres, i a espais mítics com el Wuli-Chang, la Criolla, l’Edén Concert, la Cúpula Venus o la bodega Bohemia.

Dissabte 6 d'abril, a les 20 hores, Teatre de Salt. Preu: 24€.

