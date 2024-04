El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Com qui sent ploure".

Dramatúrgia i direcció: David Martínez. Intèrprets: Paula Fossati, Evelyne Rossie, Manel Sans, Àngels Bassas i Adrià Díaz

“Com qui sent ploure” és, dins del Cicle de Teatre Verbatim de la Sala La Planeta, una coproducció amb El Canal - Centre d’Arts Escèniques, en què el dramaturg i director David Martínez construeix a partir de l’ecocidi del Mar Menor de Múrcia una obra de teatre documental i poética. Una posada en escena que ens demana aprendre a escoltar els missatges de “la pluja”, a sentir els senyals que ens avisen de les conseqüències de la bulímia capitalista, de la desconnexió amb les arrels i amb la natura.

Dijous 11, divendres 12 i dissabte 13 d'abril a les 20h i diumenge 14 d'abril a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimarts 9 d'abril. Promoció limitada.