2x1 per veure "Mal de Coraçon"

Direcció: Andrea Jímenez (Teatro En Vilo). Dramaturgia: Victoria Szpunberg. Intèrprets: Júlia Barceló, Pol López, Pau Vinyals.

“Mal de coraçon” és una de les maneres amb què Santa Teresa anomena la seva malaltia. No se sap amb certesa de què va patir exactament, però el que sí és evident és que la seva relació amb el dolor va ser intensa i rellevant.

En l’espectacle, tres personatges agònics i mig alcoholitzats, que pateixen també algun dolor a l’ànima, es troben en un bar. Un espai que, com el convent, reuneix gent que, d’alguna manera, necessita fugir o “baixar” de la quotidianitat. Ànimes assedegades, fidels al lloc que habiten, que poden tenir visions, si no místiques, almenys distorsionades.

Una cambrera, que en realitat és actriu, prepara un càsting per a un musical sobre Santa Teresa, un enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l’ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund i fracassat que desitja ser redimit. Antiherois que van donant tombs, que no troben el seu lloc en el món.

A fora, una diluvi ha aturat la ciutat.

Diumenge 21 d'abril, a les 19 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 18€.

