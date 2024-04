El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Amandine Beyer & Gli Incogniti".

Intèrprets: Amandine Beyer, violí i direcció artística. GLI Incogniti: Baldomero Barciela, violó. Francesco Romano, tiorba. Ignacio Laguna Navarro, tiorba. Anna Fontana, clavicèmbal.

Amandine Beyer és una de les principals figures del violí interpretat amb criteris històrics a nivell mundial. Des de l’inici de la seva carrera, fa més de vint anys, ha ofert concerts arreu del món i ha tocat en sales com la Philharmonie de París, el Carnegie Hall de Nova York, el Wigmore Hall de Londres, l’Oji Hall de Tokyo... Juntament amb el seu grup, Gli Incogniti, formació especialista del repertori barroc instrumental i del repertori clàssic, oferirà a Girona les Sonates del Misteri de H.I.F. Biber. Es tracta d’una obra fascinant i poc habitual als escenaris, marcada per l’ús de la scordatura –afinacions no convencionals de l’instrument- i que en directe implica la utilització de fins a quatre violins diferents. El seu recent enregistrament de les Mystery Sonatas ha aconseguit l’aclamació de la crítica en mitjans com Gramophone, BBC Music Magazine o Limelight entre molts altres.

Diumenge 28 d'abril, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 25€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 25 d'abril. Promoció limitada.