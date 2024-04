El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Through the Grapevine".

Intèrprets: Axel Guérin i Alexander Vantournhout.

Through the Grapevine és un pas de deux singular entre dos homes. Els intèrprets Alexander Vantournhout i Axel Guérin mostren els seus cossos, desproveïts de qualsevol ornament. Són cossos atlètics i preparats, però alhora amb limitacions inevitables. La coreografia crea un joc entre aquestes diferències de proporció i força física. Els ballarins cerquen l’equilibri, el contrapès i l’harmonia, sense defugir mai l’humor. Es desafien, s'ajuden, lideren el ball, ara l’un, ara l’altre. A través del contacte físic mutu constant, la sinergia entre tocar i ser tocat es desplega com a melodia base del moviment.

Un espectacle de l’artista belga Alexander Vantournhout que barreja els llenguatges del circ i la dansa i que complementa la programació del cicle Circ d’ara mateix del Mercat de les Flors, on es podrà veure la nova creació de grup de la companyia. En aquest duet, el cos es torna a presentar sota la forma més pura i l’espectacle aprofundeix en el potencial creatiu i cinètic de les limitacions físiques, un tema que es reflecteix al llarg de l’obra del coreògraf.

Espectacle recomanat: a partir de 14 anys.

Diumenge 5 de maig, a les 19 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 18€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 2 de maig. Promoció limitada.