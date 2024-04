El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Laura Andrés".

Intèrprets. Laura Andrés, piano. Roser Loscos, violí.

La pianista i compositora Laura Andrés presenta Venus, un univers d’emocions ple de música envoltant i evocadora. Una font d’equilibri, inspiració i feminitat que ens guia a través de cançons que ens inspiren a enfrontar pors, abraçar emocions i deixar anar les càrregues que ens retenen. El piano, el cor latent d’aquest viatge, s’entrellaça amb sonoritats modernes i captivadores, transportant-nos més enllà del temps i de l’espai que coneixem. Acompanyat per textures de cordes i música electrònica, ens porta a paratges que comparteixen la sensibilitat emocional i preciosista de referents com Ludovico Einaudi i Yann Tiersen. Al final d’aquest viatge musical, no serem els mateixos que al principi. Venus ens canvia, ens transforma, ens fa créixer. Les estrelles semblen a l’abast de les nostres mans i els nostres somnis es tornen tangibles.

Divendres 24 de maig, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 25€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 22 de maig. Promoció limitada.